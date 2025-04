Nowa zawartość do The Elder Scrolls Online. Szykujcie się na Powrót Worm Cultu

W tym roku w The Elder Scrolls Online pojawią się ciekawe zmiany. Zespół producencki odchodzi od corocznych premier rozdziałów, co przełoży się na większą elastyczność, możliwość eksperymentowania i tworzenia bardziej zróżnicowanej zawartości dla graczy.

Nowa zawartość do The Elder Scrolls Online

W trym roku w ESO pojawi się przepustka zawartości 2025. Dzięki niej gracze otrzymają dostęp do każdej aktualizacji planowanej na tegoroczną przygodę, czyli części 1 i 2 Seasons of the Worm Cult, dwóch pakietów z lochami oraz wydarzenia w grze Writhing Wall.



Dwuczęściowa przygoda Seasons of the Worm Cult zawiera dużą nową strefę i fabułę. Podzielona przez tajemniczy mur Writhing Wall wyspa Solstice jest oblegana przez budzący grozę Worm Cult. Po raz pierwszy w historii gry saga Seasons of the Worm Cult kontynuuje historię rozpoczętą w podstawowej wersji gry ESO, chociaż ukończenie oryginalnej historii z gry nie jest konieczne, aby dobrze się bawić w tym dodatku. Wyspa Solstice jest podzielona na pół przez Writhing Wall, gigantyczną magiczną barierę, której Worm Cult używa, aby ukrywać i chronić swoje aktywności na wschodzie wyspy. Ponownie po raz pierwszy w historii ESO, Writhing Wall będzie miejscem zmieniającego świat wspólnego wydarzenia w grze dostępnego w tym roku. Gracze będą musieli połączyć siły i przeprowadzić szturm na barierę, aby przebić się na drugą stronę i otworzyć wrota do drugiej części Seasons of the Worm Cult.



W skład Przepustki zawartości 2025 i Edycji Premium 2025 wchodzą też dwa pakiety z lochami: Fallen Banners (już dostępny) i Feast of Shadows (premiera jesienią 2025 r.). Każdy pakiet zawiera dwa wyjątkowe lochy PvE dla czterech graczy, wraz z ich wątkami fabularnymi, wyzwaniami, osiągnięciami i nagrodami.



W czerwcu, obok pierwszej części Seasons of the Worm Cult, zadebiutuje bezpłatna 46. aktualizacja podstawowej wersji gry, wprowadzająca duże zmiany i dodatki. W tej aktualizacji pojawi się nowy system podklas, który pozwoli graczom zastąpić dwie z trzech klasowych linii umiejętności ich postaci liniami umiejętności pochodzącymi z pozostałych sześciu klas. Dzięki temu narzędziu gracze będą mogli nareszcie stworzyć unikatowy, własny styl, łącząc oraz dopasowując linie umiejętności i tworząc idealną hybrydę. Co więcej, 46. aktualizacja zawiera nowy system – Hero's Return. Zaprojektowany dla graczy, którzy od dłuższego czasu nie grali w ESO, system ten będzie idealnym odświeżeniem, które płynnie wprowadzi graczy z powrotem do krainy Tamriel. Gracze, którzy zaliczą ten tryb otrzymają nagrody w grze, dzięki czemu ich powrót będzie jeszcze przyjemniejszy.



Część pierwsza Seasons of the Worm Cult pojawi się 2 czerwca na PC i Mac oraz 18 czerwca na Xbox One, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Część druga pojawi się pod koniec 2025 r.