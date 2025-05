Nowa wyprzedaż w Xbox Store. Gry dostępne z rabatami do -80 procent

W Xbox Store trwa kolejna wyprzedaż, a w niej przeceniono gry od Xbox Game Studios oraz symulatory i produkcje niezależne. Rabaty sięgają nawet 80%, a w ofercie znalazły się m.in. Sunset Overdrive, Quantum Break czy Ori and the Will of the Wisps.

Xbox Store - najnowsze promocje w ramach wyprzedaży

Wśród tytułów przecenionych aktualnie w Xbox Store wyróżnia się zwłaszcza Quantum Break. Jest to unikalny miks gry akcji i serialu, w którym manipulujemy czasem i śledzimy historię rozbitą na interaktywne epizody. Tytuł oferuje widowiskową rozgrywkę i fabularne wybory wpływające na bieg wydarzeń.