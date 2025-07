Nowa Wonder Woman już wybrana? James Gunn chwali aktorkę

Jams Gunn obecnie promuje swój nowy film, czyli Supermana, którego prognozy finansowe zostały znacząco obniżone, co może niepokoić włodarzy DC Studios i Warner Bros. Niedawno reżyser odniósł się spekulacji fanów sugerujących, że Adria Arjona może zostać nową Wonder Woman w jego uniwersum DC. Wszystko zaczęło się od tego, że Gunn obserwuje aktorkę na Instagramie, co wielu uznało za potencjalny znak.

Adria Arjona zostanie nową Wonder Woman?