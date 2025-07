Nowa wersja kultowego fantasy w pierwszym zwiastunie. Fani nie mają jednak na co czekać?

Została pojmana, zakuta w łańcuchy i zmuszona do walki o przetrwanie. Red Sonja musi przebić się przez krwawe czeluści imperium tyrana i zgromadzić armię wyrzutków, by odzyskać wolność i obalić Dragana oraz jego bezlitosną oblubienicę, Dark Annisię - czytamy w oficjalnym opisie fabuły.

W zwiastunie nie brakuje brutalnych scen akcji, fantastycznych stworzeń oraz charakterystycznych dla marki elementów, takich jak kultowy kolczugowe bikini Red Sonji. Całość jednak prezentuje się dosyć tanio, a efekty specjalne pozostawiają wiele do życzenia. Pozostaje mieć nadzieję, że chociaż historia i bohaterowie nie zawiodą i film będzie godnym remake’iem kultowego fantasy z 1985 roku.

To film, który celebruje wszystko, co fani kochają w Red Sonji – brutalność, siłę i bunt. To opowieść o przetrwaniu i zemście, ale też o jednoczeniu się przeciw tyranii - powiedziała reżyserka M.J. Bassett.