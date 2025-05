Nowa wersja kultowego fantasy porzucona przez Lionsgate z powodu Henry’ego Cavilla. Ale do gry wszedł Amazon

Dopiero co informowaliśmy, że nowa wersja kultowego fantasy Nieśmiertelny powstaje, ale już doszło do istotnych zmian, które mogą zaburzyć prace produkcyjne nad filmem. Pomimo lat planowania, spekulacji fanów i licznych zapewnień, że "tym razem się uda", wytwórnia Lionsgate ostatecznie zrezygnowała z finansowania rebootu popularnego Highlandera w reżyserii Chada Stahelskiego. Jak donosi The Wrap, studio zrezygnowało z projektu z powodu zbyt dużych kosztów, niszowej marki oraz… Henry’ego Cavilla w roli głównej.

Nieśmiertelny – Lionsgate porzucił projekt, ale Amazon go przygarnął

Stahelski, twórca serii John Wick, zażądał od wytwórni budżetu w wysokości 180 milionów dolarów. Lionsgate postawiło granicę na 165 milionach, co i tak jest wysoką kwotą, jak na kolejny film z serii, która do najbardziej dochodowych nie należy. Do tej pory cała franczyza Nieśmiertelny zarobiła jedynie 141 milionów (po uwzględnieniu inflacji). Amazon, znany z hojności i gotowości do ryzyka, zdecydował się wejść w projekt bez wahania.