Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa wersja klasycznego science fiction w nowym zwiastunie. Będzie kinowy hit?

Radosław Krajewski
2025/10/13 16:10
0
0

Paramount Pictures wykorzystuje ostatnie tygodnie, aby promować swój nadchodzący kinowy hit.

Do sieci trafił nowy zwiastun Uciekiniera, czyli remake’u kultowego filmu science fiction o tym samym tytule z 1987 roku. Produkcja trafi do kin dopiero za miesiąc, ale Paramount Pictures postanowiło przypomnieć o niej widzom. Patrząc na poniższy zwiastun jest to bez wątpienia jedna z najciekawszych kinowych propozycji końcówki tego roku. Fani kina akcji osadzonego w realiach science fiction znajdą tu coś dla siebie.

Uciekinier
Uciekinier

Historia opowiada o najchętniej oglądanym programie telewizyjnym The Running Man — śmiertelnej rywalizacji, w której uczestnicy, zwani Biegaczami, muszą przetrwać 30 dni, będąc ściganymi przez zawodowych zabójców. Każdy ich ruch jest transmitowany na żywo dla spragnionej krwi publiczności, a z każdym dniem nagroda pieniężna rośnie. Zdesperowany, by uratować swoją chorą córkę, robotnik Ben Richards (Glen Powell) zostaje przekonany przez charyzmatycznego, lecz bezwzględnego producenta programu, Dana Killiana (Josh Brolin), by wziąć udział w grze jako ostateczne rozwiązanie. Jednak buntownicza natura Bena, jego instynkt i determinacja sprawiają, że niespodziewanie staje się ulubieńcem widzów — i zagrożeniem dla całego systemu. Wraz ze wzrostem oglądalności rośnie również niebezpieczeństwo, a Ben musi przechytrzyć nie tylko Łowców, ale i całe społeczeństwo uzależnione od oglądania jego upadku.

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Edgar Wright, twórca Baby Driver, To już jest koniec oraz Ostatniej nocy w Soho. W obsadzie znaleźli się: Glen Powell, William H. Macy, Lee Pace, Emilia Jones, Michael Cera, Daniel Ezra, Jayme Lawson oraz Colman Domingo i Josh Brolin.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że premierę Uciekiniera wyznaczono na 14 listopada bieżącego roku.

Uciekinier – nowy zwiastun

Tagi:

Popkultura
data premiery
zwiastun
film
remake
Paramount Pictures
Edgar Wright
Glen Powell
Uciekinier
The Running Man
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112