Nowa wersja klasycznego science fiction w nowym zwiastunie. Będzie kinowy hit?

Do sieci trafił nowy zwiastun Uciekiniera, czyli remake’u kultowego filmu science fiction o tym samym tytule z 1987 roku. Produkcja trafi do kin dopiero za miesiąc, ale Paramount Pictures postanowiło przypomnieć o niej widzom. Patrząc na poniższy zwiastun jest to bez wątpienia jedna z najciekawszych kinowych propozycji końcówki tego roku. Fani kina akcji osadzonego w realiach science fiction znajdą tu coś dla siebie.

Historia opowiada o najchętniej oglądanym programie telewizyjnym The Running Man — śmiertelnej rywalizacji, w której uczestnicy, zwani Biegaczami, muszą przetrwać 30 dni, będąc ściganymi przez zawodowych zabójców. Każdy ich ruch jest transmitowany na żywo dla spragnionej krwi publiczności, a z każdym dniem nagroda pieniężna rośnie. Zdesperowany, by uratować swoją chorą córkę, robotnik Ben Richards (Glen Powell) zostaje przekonany przez charyzmatycznego, lecz bezwzględnego producenta programu, Dana Killiana (Josh Brolin), by wziąć udział w grze jako ostateczne rozwiązanie. Jednak buntownicza natura Bena, jego instynkt i determinacja sprawiają, że niespodziewanie staje się ulubieńcem widzów — i zagrożeniem dla całego systemu. Wraz ze wzrostem oglądalności rośnie również niebezpieczeństwo, a Ben musi przechytrzyć nie tylko Łowców, ale i całe społeczeństwo uzależnione od oglądania jego upadku.

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Edgar Wright, twórca Baby Driver, To już jest koniec oraz Ostatniej nocy w Soho. W obsadzie znaleźli się: Glen Powell, William H. Macy, Lee Pace, Emilia Jones, Michael Cera, Daniel Ezra, Jayme Lawson oraz Colman Domingo i Josh Brolin.