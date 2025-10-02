Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa wersja Kingdom Come: Deliverance? Według plotek premiera już w pierwszych miesiącach przyszłego roku

Mikołaj Berlik
2025/10/02 11:00
0
0

Plotki sugerują, że pierwsza odsłona Kingdom Come doczeka się odświeżonej wersji po siedmiu latach od premiery.

Od lipca krążyły pogłoski o planowanym wydaniu odświeżonej wersji Kingdom Come: Deliverance. Teraz nowe doniesienia sugerują, że upgrade pierwszej odsłony serii miałby ukazać się już na początku przyszłego roku – prawdopodobnie między styczniem a kwietniem 2026 roku.

Kingdom Come: Deliverance
Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance – nowe życie po premierze sequela

Pierwsza część Kingdom Come zadebiutowała w 2018 roku i do dziś pozostaje jedną z bardziej cenionych gier osadzonych w realiach średniowiecza. Jednak w lutym tego roku na rynku pojawiła się kontynuacja, Kingdom Come: Deliverance 2, która spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem i wysokimi ocenami recenzentów. Różnice między pierwszą a drugą grą są jednak wyraźne, zwłaszcza pod względem technicznym i wizualnym.

Właśnie dlatego plotki o next-genowym upgrade nie wydają się bezpodstawne. Zgodnie z wcześniejszymi sugestiami, nowa wersja gry miałaby pojawić się na PlayStation 5, Xbox Series oraz PC, oferując liczne usprawnienia i optymalizacje. Szczegóły dotyczące zawartości pozostają jednak nieznane.

GramTV przedstawia:

Nowe doniesienia pochodzą od użytkownika Reddita, który wcześniej ujawnił opóźnienie Kingdom Come: Deliverance 2, co nadaje plotkom większej wiarygodności. Oficjalnego potwierdzenia jednak wciąż brak, więc gracze muszą uzbroić się w cierpliwość.

Jeśli upgrade faktycznie zadebiutuje w pierwszej połowie 2026 roku, może być idealną okazją dla osób, które wróciły do serii po premierze sequela, by ponownie przeżyć historię Henryka w ulepszonej oprawie.

Źródło:https://insider-gaming.com/kingdom-come-deliverance-upgrade-could-come/

Tagi:

News
plotka
next-gen
Kingdom Come: Deliverance
Warhorse Studios
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112