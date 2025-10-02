Nowa wersja Kingdom Come: Deliverance? Według plotek premiera już w pierwszych miesiącach przyszłego roku

Od lipca krążyły pogłoski o planowanym wydaniu odświeżonej wersji Kingdom Come: Deliverance. Teraz nowe doniesienia sugerują, że upgrade pierwszej odsłony serii miałby ukazać się już na początku przyszłego roku – prawdopodobnie między styczniem a kwietniem 2026 roku.

Kingdom Come: Deliverance – nowe życie po premierze sequela

Pierwsza część Kingdom Come zadebiutowała w 2018 roku i do dziś pozostaje jedną z bardziej cenionych gier osadzonych w realiach średniowiecza. Jednak w lutym tego roku na rynku pojawiła się kontynuacja, Kingdom Come: Deliverance 2, która spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem i wysokimi ocenami recenzentów. Różnice między pierwszą a drugą grą są jednak wyraźne, zwłaszcza pod względem technicznym i wizualnym.