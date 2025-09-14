Nowa Teksańska masakra trafia w niespodziewane ręce. To studio jest gwarantem sukcesu?

Bitwa o prawa do serii Teksańska masakra piłą mechaniczną trwała od miesięcy. O możliwość przejęcia kultowego horroru autorstwa Tobe’a Hoopera i Kima Henkela starało się aż osiem twórców i studiów, wśród których wymieniano m.in. Taylora Sheridana, Oza Perkinsa, Jordana Peele’a, Bryana Bertino i JT Mollnera. Rezultat jest zaskakujący.

Teksańska masakra piłą mechaniczną w rękach A24

Według najnowszych doniesień portalu TheInSneider, zwycięzcą wyścigu zostało studio A24, które oficjalnie zajmie się rozwijaniem serii. Projekt ma bazować na prezentacji przygotowanej przez JT Mollnera (twórca Strange Darling), a w przedsięwzięcie zaangażowany jest również aktor Glen Powell, który obejmie bliżej nieokreśloną „twórczą rolę”. Ale jak na razie, nie jest pewne, czy chce w filmie zagrać.