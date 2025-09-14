Nowa Teksańska masakra trafia w niespodziewane ręce. To studio jest gwarantem sukcesu?

Według najnowszych doniesień portalu TheInSneider, zwycięzcą wyścigu zostało studio A24, które oficjalnie zajmie się rozwijaniem serii. Projekt ma bazować na prezentacji przygotowanej przez JT Mollnera (twórca Strange Darling), a w przedsięwzięcie zaangażowany jest również aktor Glen Powell, który obejmie bliżej nieokreśloną „twórczą rolę”. Ale jak na razie, nie jest pewne, czy chce w filmie zagrać.
Co ciekawe, Mollner kilka tygodni temu sam zasugerował, że coś jest na rzeczy, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie Leatherface’a z piłą mechaniczną. Teraz okazuje się, że rzeczywiście zdradzał w ten sposób wynik rozmów i podsycał napięcie wśród fanów.
GramTV przedstawia:
Prawa do marki znajdowały się wcześniej w rękach Legendary Pictures, które wyprodukowało film z 2022 roku dla Netflixa. Następnie IP wróciło do właścicieli, którzy działają pod nazwą Verve. Wznowień tytuły było sporo, teraz będzie kolejno.
Oryginalna Teksańska masakra piłą mechaniczną z 1974 roku wciąż uważana jest za niepowtarzalny klasyk horroru – autentyczny, duszny i niemal amatorski w swojej estetyce. Eksperci zauważają jednak, że Mollner może idealnie przenieść na ekran podobną energię, z której słynęło jego Strange Darling.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!