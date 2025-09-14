Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa Teksańska masakra trafia w niespodziewane ręce. To studio jest gwarantem sukcesu?

Jakub Piwoński
2025/09/14 16:30
A24 zaopiekuje się nową wersją słynnego horroru.

Bitwa o prawa do serii Teksańska masakra piłą mechaniczną trwała od miesięcy. O możliwość przejęcia kultowego horroru autorstwa Tobe’a Hoopera i Kima Henkela starało się aż osiem twórców i studiów, wśród których wymieniano m.in. Taylora Sheridana, Oza Perkinsa, Jordana Peele’a, Bryana Bertino i JT Mollnera. Rezultat jest zaskakujący.

Teksańska masakra piłą mechaniczną
Teksańska masakra piłą mechaniczną

Teksańska masakra piłą mechaniczną w rękach A24

Według najnowszych doniesień portalu TheInSneider, zwycięzcą wyścigu zostało studio A24, które oficjalnie zajmie się rozwijaniem serii. Projekt ma bazować na prezentacji przygotowanej przez JT Mollnera (twórca Strange Darling), a w przedsięwzięcie zaangażowany jest również aktor Glen Powell, który obejmie bliżej nieokreśloną „twórczą rolę”. Ale jak na razie, nie jest pewne, czy chce w filmie zagrać.

Co ciekawe, Mollner kilka tygodni temu sam zasugerował, że coś jest na rzeczy, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie Leatherface’a z piłą mechaniczną. Teraz okazuje się, że rzeczywiście zdradzał w ten sposób wynik rozmów i podsycał napięcie wśród fanów.

GramTV przedstawia:

Prawa do marki znajdowały się wcześniej w rękach Legendary Pictures, które wyprodukowało film z 2022 roku dla Netflixa. Następnie IP wróciło do właścicieli, którzy działają pod nazwą Verve. Wznowień tytuły było sporo, teraz będzie kolejno.

Oryginalna Teksańska masakra piłą mechaniczną z 1974 roku wciąż uważana jest za niepowtarzalny klasyk horroru – autentyczny, duszny i niemal amatorski w swojej estetyce. Eksperci zauważają jednak, że Mollner może idealnie przenieść na ekran podobną energię, z której słynęło jego Strange Darling.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/12/a24-acquires-texas-chainsaw-massacre-reboot-jt-mollner-strange-darling-set-to-direct

Popkultura
horror
reboot
Teksańska masakra piłą mechaniczną
A24
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


