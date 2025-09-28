Nowa strzelanka sci-fi podbija Steam. Twórcy gry muszą szybko reagować

Kilka dni temu we wczesnym dostępie zadebiutowała kooperacyjna strzelanka Jump Space od studia Keepsake Games. Produkcja określana przez twórców mianem „Sea of Thieves w kosmosie” zaliczyła bardzo udany start – w szczytowym momencie w grze bawiło się ponad 22 tysiące graczy jednocześnie, a całkowita baza użytkowników w ciągu czterech dni przekroczyła 250 tysięcy.

Jump Space – sukces i wyzwania

Gra cieszy się również bardzo pozytywnym przyjęciem na Steamie – 88% recenzji wystawionych przez użytkowników jest pozytywnych. Mimo to twórcy przyznają, że nie wszyscy mogą bawić się bezproblemowo, dlatego podzielili zespół na dwie grupy. Jedna zajmuje się łataniem najpoważniejszych błędów, takich jak utrata postępów, problemy z pamięcią na PC i konsolach czy kłopoty z połączeniem online. W planach jest też tryb offline oraz lepsze komunikaty o statusie serwerów.