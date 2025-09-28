Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa strzelanka sci-fi podbija Steam. Twórcy gry muszą szybko reagować

Mikołaj Berlik
2025/09/28 16:00
Keepsake Games musi jednocześnie naprawiać błędy i przygotowywać pierwszą dużą aktualizację Jump Space.

Kilka dni temu we wczesnym dostępie zadebiutowała kooperacyjna strzelanka Jump Space od studia Keepsake Games. Produkcja określana przez twórców mianem „Sea of Thieves w kosmosie” zaliczyła bardzo udany start – w szczytowym momencie w grze bawiło się ponad 22 tysiące graczy jednocześnie, a całkowita baza użytkowników w ciągu czterech dni przekroczyła 250 tysięcy.

Jump Space
Jump Space

Jump Space – sukces i wyzwania

Gra cieszy się również bardzo pozytywnym przyjęciem na Steamie – 88% recenzji wystawionych przez użytkowników jest pozytywnych. Mimo to twórcy przyznają, że nie wszyscy mogą bawić się bezproblemowo, dlatego podzielili zespół na dwie grupy. Jedna zajmuje się łataniem najpoważniejszych błędów, takich jak utrata postępów, problemy z pamięcią na PC i konsolach czy kłopoty z połączeniem online. W planach jest też tryb offline oraz lepsze komunikaty o statusie serwerów.

Druga grupa pracuje nad pierwszą większą aktualizacją zawartości, która wprowadzi nowe sektory i modyfikatory rozgrywki, sprzedawców w hangarze umożliwiających wydanie nadmiaru waluty oraz broń do walki wręcz – od klasycznych łomów po inne ciężkie narzędzia.

Keepsake Games zapewnia, że łatki stabilizacyjne będą wydawane na bieżąco, a pierwsza większa aktualizacja pojawi się wkrótce. W międzyczasie Jump Space otrzymuje mniejsze poprawki – ostatni hotfix rozwiązał m.in. problem z ustawieniami antyaliasingu, usprawnił kolizje i dodał możliwość pominięcia przerywników filmowych.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/1757300/view/515222130291376746

