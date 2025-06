Nowa strategiczna gra wygląda jak połączenie Fallouta z Command & Conquer. Twórcy chwalą się mechaniką ognia

Gra oferuje trzy frakcje, intensywną muzykę przywodzącą na myśl utwory Franka Klepackiego oraz grafikę, która doskonale oddaje klimat lat 90. Trzeba wydobywać surowce, budować obiekty, tworzyć armię i jak przystało na klasyczny RTS miażdżyć wrogów na atomy.

Przejmij dowodzenie nad jedną z trzech unikalnych frakcji i podbij swoich wrogów w wypaczonej wizji przyszłości. Buduj rozległe bazy, przeszukuj teren w poszukiwaniu surowców do wydobycia i przetworzenia, a następnie twórz potężne armie jednostek lądowych, powietrznych i morskich, by zmiażdżyć przeciwników.

Budowa infrastruktury: Twórz ogromne bazy składające się z fabryk, rafinerii i struktur obronnych, aby rozwijać gospodarkę i umacniać swoją pozycję. Budynki można obracać, nadając im różne orientacje, co pozwala maksymalnie zoptymalizować układ bazy.

Łupy wojenne: Tłocz ropę z szybów, wydobywaj rudę i zbieraj złom pozostawiony na polu bitwy, by wspierać rozwój swojej gospodarki. Twórz wydajne linie zaopatrzeniowe i sieci logistyczne, by surowce trafiały do fabryk i mogły zostać przekształcone w materiały wojenne – brzmi oficjalny opis gry na Steam.