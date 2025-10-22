Nowa strategia zadebiutowała i zachwyciła graczy. Frontier ma hit na miarę roku

Jurassic World Evolution 3 dopiero co trafiło na rynek, a już zbiera rewelacyjne recenzje i pozytywne opinie graczy.

Nowa strategia od twórców Planet Zoo i Elite Dangerous wczoraj zadebiutowała i natychmiast zdobyła uznanie zarówno wśród recenzentów, jak i graczy. Jurassic World Evolution 3 to udany powrót do prehistorycznych parków rozrywki z dinozaurami w roli głównej. Jurassic World Evolution 3 – świetne oceny i entuzjazm graczy Według serwisu Metacritic, gra może pochwalić się średnią ocen 82/100 na PC i PS5. Recenzenci zgodnie podkreślają, że Frontier Developments wyciągnęło lekcję z poprzednich odsłon serii. Dziennikarze chwalą przede wszystkim nowe mechaniki z młodymi dinozaurami, większe możliwości personalizacji parków oraz poprawioną kampanię. Krytycy zwracają uwagę jedynie na okazjonalne błędy techniczne i niedoskonałą sztuczną inteligencję.

Równie entuzjastycznie Jurassic World Evolution 3 przyjęła społeczność graczy. Na Steamie tytuł ma już 86% pozytywnych opinii, a w szczytowym momencie grało w niego ponad 21 tysięcy osób jednocześnie. Fani doceniają wprowadzenie młodych dinozaurów i większą swobodę w zarządzaniu parkiem, choć część narzeka na problemy z optymalizacją i kamerą.

Polscy gracze mają jednak powody do narzekań – podstawowa edycja gry kosztuje aż 274,99 zł, co czyni ją jedną z najdroższych wersji na świecie (drożej jest tylko w Szwajcarii). To efekt niekorzystnego przelicznika walut stosowanego przez Valve, który coraz częściej dotyka użytkowników z Polski. Jurassic World Evolution 3 już teraz wydaje się jednym z najmocniejszych kandydatów do tytułu najlepszej strategii roku – i to nie tylko dla miłośników dinozaurów.