Nowa strategia na Steamie podbija serca graczy. Padły porównania do Total War

Nowa strategia taktyczna Master of Command zadebiutowała na Steamie i w błyskawicznym tempie przyciągnęła tysiące graczy. Produkcja studia Armchair History Interactive, osadzona w realiach wojny siedmioletniej, zyskała ogromne uznanie wśród fanów strategii, którzy określają ją mianem „dziecka Total War i Battle Brothers”.

Master of Command – nowa strategia zachwyca

W dniu premiery rekord aktywności osiągnął 5142 graczy bawiących się jednocześnie, co przy niszowej tematyce stanowi świetny wynik. Jeszcze większe wrażenie robi 92% pozytywnych recenzji na Steamie. Użytkownicy chwalą dopracowany balans między rozbudowaną warstwą taktyczną bitew a elementami strategicznymi. Wysoko oceniane są także proceduralnie generowane kampanie i dbałość o detale historyczne.