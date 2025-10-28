Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa strategia na Steamie podbija serca graczy. Padły porównania do Total War

Mikołaj Berlik
2025/10/28 17:00
0
0

Master of Command zadebiutował na Steamie i błyskawicznie podbiła serca fanów gier taktycznych.

Nowa strategia taktyczna Master of Command zadebiutowała na Steamie i w błyskawicznym tempie przyciągnęła tysiące graczy. Produkcja studia Armchair History Interactive, osadzona w realiach wojny siedmioletniej, zyskała ogromne uznanie wśród fanów strategii, którzy określają ją mianem „dziecka Total War i Battle Brothers”.

Master of Command
Master of Command

Master of Command – nowa strategia zachwyca

W dniu premiery rekord aktywności osiągnął 5142 graczy bawiących się jednocześnie, co przy niszowej tematyce stanowi świetny wynik. Jeszcze większe wrażenie robi 92% pozytywnych recenzji na Steamie. Użytkownicy chwalą dopracowany balans między rozbudowaną warstwą taktyczną bitew a elementami strategicznymi. Wysoko oceniane są także proceduralnie generowane kampanie i dbałość o detale historyczne.

Gracze nie kryją zachwytu, pisząc, że „z połączenia Battle Brothers i Total War wyszło coś, co działa jak narkotyk”. Inni określają tytuł mianem „jednej z najlepszych strategii czasu rzeczywistego w epoce prochu strzelniczego”. Wielu uważa też, że Master of Command może być najlepszą strategią 2025 roku, podkreślając świetną oprawę audio-wizualną i ulepszoną sztuczną inteligencję względem wersji demo.

GramTV przedstawia:

Master of Command dostępne jest wyłącznie na PC w wersji z polskimi napisami. Grę można nabyć na Steamie za 98,99 zł w ramach promocji premierowej (-10%), która potrwa do 3 listopada.

Tagi:

News
PC
Steam
premiera
oceny
promocja
strategia
liczba graczy
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112