Nowa seria Pokémon przeskoczy w czasie. Będzie to pierwszy raz w historii anime

Mega Voltage będzie kontynuacją drugiego sezonu Pokémon Horizons, który zadebiutował na początku 2025 roku w Stanach Zjednoczonych. W obecnym sezonie Liko i Roy uczą się w Akademii Naranja w regionie Paldea i mierzą się z nowymi wyzwaniami. Nowa era anime wprowadziła już kilka nowości do uniwersum Pokémon, na przykład zupełnie nowy model Poké Balla, jednak przeskok czasowy to znacząca zmiana, która może wywołać kontrowersje wśród fanów.

Najbardziej kontrowersyjny aspekt tego przeskoku to możliwość, że skoro Liko i Roy się postarzyli, to Ash Ketchum mógłby przestać być 10-latkiem. Twórcy wcześniej sugerowali, że Ash może ponownie pojawić się w anime, a jeśli stałby się starszy, byłoby to ogromne wydarzenie dla całej serii. Niemniej jednak, twórcy podkreślili, że na razie historia skupi się na Liko i Royu, co oznacza, że najbardziej ikoniczny bohater serii może jeszcze długo nie wrócić.