Nowa seria budżetowych laptopów od GIGABYTE

EAGLE GL6J ma być łatwym wejściem w świat PC, do tańca i do różańca dzięki przełącznikowi MUX.
Seria Eagle jest skierowana do studentów, osób kupujących swój pierwszy laptop gamingowy oraz użytkowników, którzy szukają tańszego systemu do gier, pracy szkolnej i podstawowych narzędzi AI.
Obecna konfiguracja EAGLE GL6J wykorzystuje procesor AMD Ryzen 5 7533HS oraz układ graficzny do laptopów GeForce RTX 3050 lub GeForce RTX 4050.
Laptop obsługuje również przełącznik MUX, dzięki czemu użytkownicy mogą przełączać się między zintegrowanym a dedykowanym układem graficznym.
Laptop wyposażony jest w 16-calowy wyświetlacz WUXGA o rozdzielczości 1920×1200 w proporcjach ekranu 16:10, częstotliwości odświeżania 165 Hz i 100% pokryciu przestrzeni barw sRGB.
Mamy więc zupełnie przyjemną dla oka specyfikację, która dobrze odtworzy obraz.
Obudowa umożliwia rozłożenie ekranu na płasko pod kątem 180 stopni, a jej grubość w najcieńszym miejscu wynosi 19,59 mm.
GIGABYTE wspomina również o układzie chłodzenia WINDFORCE, wentylatorze 12V, kulturze pracy 0dB pod lżejszym obciążeniem oraz o asystencie AI, nazwanym GiMATE. Jestem ciekaw jak głęboko będzie zintegrowany i czy realnie zmieni pracę laptopa.
GramTV przedstawia:
Seria EAGLE obsługuje dwa gniazda pamięci SO-DIMM DDR5 o pojemności do 64 GB, choć podejrzewam, że bo maksymalną specyfikację przy tym procesorze nikt nie powinien sięgać. 2x16 GB wydaje się jedyną drogą, a 2x8 GB bolesnym kompromisem, który przy RTX 3050 może mieć jakiś sens.
Posiada również dwa gniazda SSD PCIe Gen4 M.2 z obsługą pamięci masowej do 4 TB, więc przyjemnie pod rozbudowę.
Laptop wspiera technologię USB-C Power Delivery 3.0, szybkie ładowanie do około 50% w 30 minut oraz zapewnia do 8 godzin pracy po odpięciu z kabla.
Ceny nie zostały potwierdzone w informacji prasowej, pewnie ze względu na niepewną sytuację rynkową.
Laptop skupia w jednym urządzeniu sporo komponentów, na które są dziś niedobory, więc będzie niezłą soczewką na skalę problemu, z jaką zmierzyć się muszą konsumenci.
Czy na tej fali wzrostu cen szeroko pojętej pamięci i jej otoczenia odłożyliście zakupy elektroniki na później? Dajcie znać w komentarzach.