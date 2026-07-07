Nowa seria budżetowych laptopów od GIGABYTE

EAGLE GL6J ma być łatwym wejściem w świat PC, do tańca i do różańca dzięki przełącznikowi MUX.

Seria Eagle jest skierowana do studentów, osób kupujących swój pierwszy laptop gamingowy oraz użytkowników, którzy szukają tańszego systemu do gier, pracy szkolnej i podstawowych narzędzi AI.

Obecna konfiguracja EAGLE GL6J wykorzystuje procesor AMD Ryzen 5 7533HS oraz układ graficzny do laptopów GeForce RTX 3050 lub GeForce RTX 4050.

Laptop obsługuje również przełącznik MUX, dzięki czemu użytkownicy mogą przełączać się między zintegrowanym a dedykowanym układem graficznym.

Laptop wyposażony jest w 16-calowy wyświetlacz WUXGA o rozdzielczości 1920×1200 w proporcjach ekranu 16:10, częstotliwości odświeżania 165 Hz i 100% pokryciu przestrzeni barw sRGB.

Mamy więc zupełnie przyjemną dla oka specyfikację, która dobrze odtworzy obraz.

Obudowa umożliwia rozłożenie ekranu na płasko pod kątem 180 stopni, a jej grubość w najcieńszym miejscu wynosi 19,59 mm.

GIGABYTE wspomina również o układzie chłodzenia WINDFORCE, wentylatorze 12V, kulturze pracy 0dB pod lżejszym obciążeniem oraz o asystencie AI, nazwanym GiMATE. Jestem ciekaw jak głęboko będzie zintegrowany i czy realnie zmieni pracę laptopa.