Przegląd płyt Z890 od GIGABYTE - co do nowego Intela?

Zobaczmy czy są jakieś perełki z mocnymi sekcjami zasilania w rozsądnej cenie!

Płyty główne od Gigabyte z socketem LGA 1851 nie miały specjalnie trudnego zadania pod względem obsługi nowych procesorów Intela.

W najnowszej generacji postawiono na obniżenie poboru energii, czego efektem są niższe wymagania dla sekcji zasilania.

To oznacza, że można skupić się bardziej na portach, standardach łączności bezprzewodowej czy samym formacie płyty głównej.

Nawet Core Ulta 9 285K przy ustawieniach fabrycznych w pełnym obciążeniu Cinebench 2024 nie przebija 90 stopni Celsjusza na najsłabszej z testowanych w sieci płyt.

Warto przypomnieć, że to ekstremalny scenariusz. Przy grach, gdzie procesor nie jest cały czas dociążony w pełni, wartości dla sekcji zasilania będą dużo mniejsze.

Gigabyte Z890 EAGLE WIFI7 – dobra podstawa do wydajnego PC na Core Ultra 9

Załóżmy, że składasz PC z wydajną kartą graficzną do grania i chcesz oprzeć się o Intela, nie rozbijając banku.

W moim odczuciu warto w takiej sytuacji sięgnąć po konstrukcję, która oferuje zarówno nowoczesne porty, jak i szybkie standardy łączności bezprzewodowej.

Jak sama nazwa wskazuje, na pokładzie mamy to WiFi7, które oferuje na dziś najwyższe prędkości transferów.

Oprócz tego mamy także 4 sloty na dyski M.2, w tym jeden połączony po PCIe 5.0 x4, co daje możliwość obsługi bardzo wydajnych modeli.

W kwestii portów mamy dość rozsądną konfigurację, choć nie nazbyt rozbudowaną. Dziś sporo szybkich portów mamy też w obudowach, więc trzeba dla nich zabezpieczyć linie komunikacji.

Gigabyte Z890 Aorus Master – wersja dla entuzjastów

Jeżeli planujesz zabawę w podkręcanie procesora oraz pamięci, warto zainwestować w droższy model płyty głównej.