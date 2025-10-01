Gamingowy laptop ACER Nitro Lite 16 taniej o 300 zł. Promocja w sklepie Media Expert

Procesor Intel Core w laptopie ACER Nitro Lite 16 pozwala na błyskawiczne uruchamianie aplikacji i płynne przełączanie między grami a codzienną pracą. Bateria 53 Wh daje 4-6 godzin użytkowania przy przeglądaniu internetu i pracy biurowej. Szybkie ładowanie uzupełnia 50% energii w zaledwie około 40-45 minut - krótka przerwa na kawę wystarczy na kolejne godziny pracy. Mniej czasu przy gniazdku, więcej na realizacji pomysłów. Mobilność bez kompromisów w wydajności i czasie pracy.

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050 z architekturą Ampere w laptopie ACER Nitro Lite 16 wyświetla gry z zaawansowanymi efektami dzięki technologii ray tracing i DLSS. Procesor Intel Core i5-13420H współpracuje z 16 GB RAM podczas intensywnego renderowania czy streamingu. Szybki dysk SSD 512 GB eliminuje długie okresy ładowania poziomów i aplikacji. Rozpoczynasz sesję gamingową natychmiast po uruchomieniu laptopa, a multitasking podczas gier przebiega bez problemu. Kreacja treści i rozgrywka na profesjonalnym poziomie w jednym urządzeniu.

Prawdziwym sercem każdego komputera jest karta graficzna. Układy GeForce RTX™ z serii 30 to doskonałe rozwiązanie, jeśli zależy ci na wydajności i realistycznej grafice, dzięki której zauważysz najdrobniejsze szczegóły. Karta GEFORCE RTX 3050 napędzana jest architekturą Ampere (drugą generacją układów RTX NVIDIA), a także wykorzystuje rdzenie RT, rdzenie Tensor oraz multiprocesory strumieniowe.

Ekran 16 cali IPS o proporcjach 16:10 w laptopie ACER Nitro Lite 16 oferuje dodatkowe miejsce na pionowe paskami narzędzi w aplikacjach kreatywnych i arkuszach kalkulacyjnych. Częstotliwość odświeżania 165 Hz redukuje rozmazywanie obrazu podczas szybkich scen w grach i przewijania treści. Rozdzielczość 1920 x 1200 px wyświetla szczegóły tekstur bez pikselizacji. Oglądanie filmów i przeglądanie stron internetowych stają się wygodniejsze dzięki szerokiej przestrzeni ekranu. Komfortowe doświadczenie wizualne podczas wielogodzinnych sesji pracy i rozrywki.