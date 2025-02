Nowa promocja na gry PC w GOG.com. Sovereign Syndicate i Necromunda: Hired Gun w obniżonych cenach

Promocją zostało objęte także Necromunda: Hired Gun, które po przecenieniu o 85 procent kosztuje jedynie 19,49 złotych. Jest to FPS osadzony w uniwersum Warhammer 40,000 stworzony przez zespół Streum on Studio. Wcielając się w najemnika naszym zadaniem będzie rozprawianie się z różnego rodzaju wrogami z wykorzystaniem nadludzkiej mobilności.

Warto dodać, że oferta na Sovereign Syndicate potrwa do 20 lutego do godziny 15:59. Promocja na Necromunda: Hired Gun obowiązuje do 21 lutego do godziny 14:59.