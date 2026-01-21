Nowa postać i ulepszona grafika. Donkey Kong Country z darmową aktualizacją

Rok temu Nintendo postanowiło odświeżyć jedną z najważniejszych odsłon cyklu gier o Donkey Kongu. Jak się jednak okazuje, to jeszcze nie wszystko, co Japończycy mieli do zaoferowania.

Teraz bowiem Donkey Kong Country Returns HD niespodziewanie otrzymało darmową aktualizację. Aktualizację dodającą nowe rzeczy zarówno z myślą o Nintendo Switch, jak i jego następcy. Rok po premierze Donkey Kong Country Returns HD dostaje nową zawartość Najnowszy patch dodaje do gry m.in. nową postać. To Dixie Kong, która może zastąpić Diddy’ego Konga w roli pomocnika samego Donkey Konga. Co ważne, zmiana ta nie ma charakteru jedynie kosmetycznego. Dixie bowiem może robić użytek ze spięty w koński ogon włosów, używając ich niczym wirnika helikoptera. Dzięki temu nasz bohater może skakać wyżej oraz dalej. Można również, podobnie jak w przypadku dotychczasowego przybocznego, przejąć nad Dixie kontrolę i bawić się w coopie.

Inną nowością jest dodatkowy tryb Turbo Attack. W jego ramach możemy spróbować pokonać poszczególne poziomy w jak najkrótszym czasie. Czasie, który będzie limitowany, co oznacza, iż nierzadko konieczna będzie praktycznie bezbłędna przebieżka przez cały poziom. Każda przeszkoda, na którą wpadniemy, albo przeciwnik, który nas spowolni, mogą sprawić, iż nie zmieścimy się w limicie.

Zarówno Dixie Kong, jak i Turbo Attack dostępne będą na NS1 i NS2. Niemniej posiadacze Nintendo Switch 2 będą mogli liczyć na to, że potencjał ich konsoli zostanie bardziej wykorzystany. W efekcie Donkey Kong Country Returns HD na NS2 dostanie graficzne usprawnienia w postaci podwyższonej rozdzielczości i krótszych czasów ładowania. Ta wersja wykorzystywać będzie także funkcję GameShare. Jak zostało wspomniane, omawianą aktualizację dostaniemy całkowicie za darmo. Jeżeli więc posiadacie wydane w styczniu 2025 roku Donkey Kong Country Returns HD, już teraz możecie pobierać patcha na waszego pstryczka. Jeżeli zaś wcześniej nie kupiliście odświeżonej gry z 20213 roku, to wydaje się, iż jest to dobry moment, szczególnie jeżeli macie NS2.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

