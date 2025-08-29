Nowa polska gra na Steamie zbiera świetne oceny. Niższa cena z okazji premiery

Polskie studio Parasight właśnie wypuściło na Steam grę Davy x Jones, która zadebiutowała we wczesnym dostępie. Do 4 września tytuł można kupić w promocyjnej cenie 23,75 zł, później cena wzrośnie do 35,99 zł. Twórcy zapowiadają, że gra będzie rozwijana o kolejne wyspy, przeciwników i finał kampanii fabularnej, a także nowe mechaniki w darmowych aktualizacjach.

Davy x Jones – pierwsze recenzje i wyniki gry

Pierwsze opinie graczy są obiecujące – średnia ocen na Steam wynosi 83%, choć dotychczas wystawiono zaledwie 78 recenzji. Gra osiągnęła wczoraj szczytową liczbę 181 jednocześnie bawiących się graczy, według danych SteamDB. To dopiero początek drogi produkcji, a jej dalszy rozwój i kolejne aktualizacje pokażą, czy uda się zbudować większą społeczność.