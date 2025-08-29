Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa polska gra na Steamie zbiera świetne oceny. Niższa cena z okazji premiery

Mikołaj Berlik
2025/08/29 17:30
0
0

Gra zyskuje pierwsze pozytywne recenzje

Polskie studio Parasight właśnie wypuściło na Steam grę Davy x Jones, która zadebiutowała we wczesnym dostępie. Do 4 września tytuł można kupić w promocyjnej cenie 23,75 zł, później cena wzrośnie do 35,99 zł. Twórcy zapowiadają, że gra będzie rozwijana o kolejne wyspy, przeciwników i finał kampanii fabularnej, a także nowe mechaniki w darmowych aktualizacjach.

Davy x Jones
Davy x Jones

Davy x Jones – pierwsze recenzje i wyniki gry

Pierwsze opinie graczy są obiecujące – średnia ocen na Steam wynosi 83%, choć dotychczas wystawiono zaledwie 78 recenzji. Gra osiągnęła wczoraj szczytową liczbę 181 jednocześnie bawiących się graczy, według danych SteamDB. To dopiero początek drogi produkcji, a jej dalszy rozwój i kolejne aktualizacje pokażą, czy uda się zbudować większą społeczność.

Davy x Jones stawia na pirackie klimaty i przygodową rozgrywkę, a wczesny dostęp daje twórcom przestrzeń do eksperymentów i wsłuchiwania się w opinie graczy. Tytuł będzie rozwijany stopniowo, co sprawia, że każda aktualizacja może istotnie wpłynąć na jego odbiór. Studio Parasight znane jest z kreatywnego podejścia do narracji (wcześniej tworzyło projekt Blacktail), więc oczekiwania wobec tego projektu są wysokie.

GramTV przedstawia:

Zdradzony, ograbiony ze skarbów i własnej głowy, Davy Jones opada na dno Lockera - miejsca spoczynku ludzi morza. Jego śmierć to jednak dopiero początek jego epickiej historii. Przejmij kontrolę nad JONESEM - bezgłowym ciałem legendarnego kapitana i zawrzyj niecodzienny pakt z DAVYM - jego nieustępliwą czaszką. Odzyskaj skradzione artefakty i zemścij się na swym arcywrogu - Czarnobrodym.

Źródło:https://store.steampowered.com/app/2611170/DAVY_x_JONES/

Tagi:

News
zwiastun
Steam
premiera
oceny
polskie gry
polskie studia
Davy x Jones
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112