Nowa polska gra na Steamie zbiera świetne oceny. Niższa cena z okazji premiery

Polskie studio Parasight właśnie wypuściło na Steam grę Davy x Jones, która zadebiutowała we wczesnym dostępie. Do 4 września tytuł można kupić w promocyjnej cenie 23,75 zł, później cena wzrośnie do 35,99 zł. Twórcy zapowiadają, że gra będzie rozwijana o kolejne wyspy, przeciwników i finał kampanii fabularnej, a także nowe mechaniki w darmowych aktualizacjach.
Davy x Jones – pierwsze recenzje i wyniki gry
Pierwsze opinie graczy są obiecujące – średnia ocen na Steam wynosi 83%, choć dotychczas wystawiono zaledwie 78 recenzji. Gra osiągnęła wczoraj szczytową liczbę 181 jednocześnie bawiących się graczy, według danych SteamDB. To dopiero początek drogi produkcji, a jej dalszy rozwój i kolejne aktualizacje pokażą, czy uda się zbudować większą społeczność.
Davy x Jones stawia na pirackie klimaty i przygodową rozgrywkę, a wczesny dostęp daje twórcom przestrzeń do eksperymentów i wsłuchiwania się w opinie graczy. Tytuł będzie rozwijany stopniowo, co sprawia, że każda aktualizacja może istotnie wpłynąć na jego odbiór. Studio Parasight znane jest z kreatywnego podejścia do narracji (wcześniej tworzyło projekt Blacktail), więc oczekiwania wobec tego projektu są wysokie.
Zdradzony, ograbiony ze skarbów i własnej głowy, Davy Jones opada na dno Lockera - miejsca spoczynku ludzi morza. Jego śmierć to jednak dopiero początek jego epickiej historii. Przejmij kontrolę nad JONESEM - bezgłowym ciałem legendarnego kapitana i zawrzyj niecodzienny pakt z DAVYM - jego nieustępliwą czaszką. Odzyskaj skradzione artefakty i zemścij się na swym arcywrogu - Czarnobrodym.
