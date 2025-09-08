Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa odsłona świetnej serii soulslike'ów na nowym materiale. Team Ninja prezentuje kolejnego bossa

Mikołaj Berlik
2025/09/08 10:00
0
0

Twórcy podzielili się gameplayem.

Team Ninja opublikowało świeży fragment rozgrywki z Nioh 3, w którym gracze mogą zobaczyć starcie z Takeda Shingenem. Produkcja, rozwijana jako kolejna odsłona serii masocore RPG, ma ukazać się na początku 2026 roku na PC oraz PlayStation 5.

Nioh 3
Nioh 3

Nioh 3 – walka z Takeda Shingenem i nowe mechaniki

Boss zaprezentowany w materiale to potężny wojownik preferujący starcia wręcz, ale wykorzystujący także zaskakujące zaklęcia dystansowe. Walka pozwala przyjrzeć się nowemu systemowi Combat Styles – gracze mogą błyskawicznie przełączać się między stylem Ninja, opartym na zręczności i atakach dystansowych, a stylem Samurai, który kładzie nacisk na cięższe ciosy i większe obrażenia.

W starciu szczególnie wyróżniają się podwójne ostrza, które wracają z trzema klasycznymi postawami znanymi z wcześniejszych odsłon serii. Dzięki temu gracze zyskają większą swobodę w doborze taktyki podczas wymagających pojedynków.

Gra oferuje otwarte poziomy wypełnione poczuciem napięcia charakterystycznym dla serii „Nioh”, które umożliwiają graczom swobodną eksplorację. W tym mrocznym uniwersum samurajów napotkasz potężne yokai, odkryjesz groźne wioski, w których czai się mrok, i stawisz czoła złowieszczej obecności „the Crucible”.

GramTV przedstawia:

Nioh 3 zadebiutuje na początku 2026 roku na PC i PlayStation 5. Gra pojawi się także na Tokyo Game Show 2025, gdzie Team Ninja zaprezentuje kolejne fragmenty rozgrywki i omówi wprowadzane zmiany. Studio wcześniej zapowiadało także nową strukturę poziomów Open Field, choć nie chce określać ich mianem otwartego świata.

Źródło:https://gamingbolt.com/nioh-3-showcases-extensive-brawl-with-takeda-shingen-in-new-gameplay

Tagi:

News
PC
gameplay
Nioh
PlayStation 5
soulslike
Nioh 3
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112