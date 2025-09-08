Nowa odsłona świetnej serii soulslike'ów na nowym materiale. Team Ninja prezentuje kolejnego bossa

Team Ninja opublikowało świeży fragment rozgrywki z Nioh 3, w którym gracze mogą zobaczyć starcie z Takeda Shingenem. Produkcja, rozwijana jako kolejna odsłona serii masocore RPG, ma ukazać się na początku 2026 roku na PC oraz PlayStation 5.

Nioh 3 – walka z Takeda Shingenem i nowe mechaniki

Boss zaprezentowany w materiale to potężny wojownik preferujący starcia wręcz, ale wykorzystujący także zaskakujące zaklęcia dystansowe. Walka pozwala przyjrzeć się nowemu systemowi Combat Styles – gracze mogą błyskawicznie przełączać się między stylem Ninja, opartym na zręczności i atakach dystansowych, a stylem Samurai, który kładzie nacisk na cięższe ciosy i większe obrażenia.