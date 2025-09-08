Nowa odsłona świetnej serii soulslike'ów na nowym materiale. Team Ninja prezentuje kolejnego bossa

Team Ninja opublikowało świeży fragment rozgrywki z Nioh 3, w którym gracze mogą zobaczyć starcie z Takeda Shingenem. Produkcja, rozwijana jako kolejna odsłona serii masocore RPG, ma ukazać się na początku 2026 roku na PC oraz PlayStation 5.
Nioh 3 – walka z Takeda Shingenem i nowe mechaniki
Boss zaprezentowany w materiale to potężny wojownik preferujący starcia wręcz, ale wykorzystujący także zaskakujące zaklęcia dystansowe. Walka pozwala przyjrzeć się nowemu systemowi Combat Styles – gracze mogą błyskawicznie przełączać się między stylem Ninja, opartym na zręczności i atakach dystansowych, a stylem Samurai, który kładzie nacisk na cięższe ciosy i większe obrażenia.
W starciu szczególnie wyróżniają się podwójne ostrza, które wracają z trzema klasycznymi postawami znanymi z wcześniejszych odsłon serii. Dzięki temu gracze zyskają większą swobodę w doborze taktyki podczas wymagających pojedynków.
Gra oferuje otwarte poziomy wypełnione poczuciem napięcia charakterystycznym dla serii „Nioh”, które umożliwiają graczom swobodną eksplorację. W tym mrocznym uniwersum samurajów napotkasz potężne yokai, odkryjesz groźne wioski, w których czai się mrok, i stawisz czoła złowieszczej obecności „the Crucible”.
Nioh 3 zadebiutuje na początku 2026 roku na PC i PlayStation 5. Gra pojawi się także na Tokyo Game Show 2025, gdzie Team Ninja zaprezentuje kolejne fragmenty rozgrywki i omówi wprowadzane zmiany. Studio wcześniej zapowiadało także nową strukturę poziomów Open Field, choć nie chce określać ich mianem otwartego świata.
