Nowa mysz od Razer. DeathAdder V4 Pro stworzono we współpracy z e-sportowcami

Firma Razer oficjalnie zaprezentowała Razer DeathAdder V4 Pro, najnowszą iterację swojej rozpoznawalnej i cenionej serii myszek gamingowych. Linia DeathAdder, z ponad dwudziestoma milionami sprzedanych egzemplarzy, zdobyła uznanie dzięki doskonałej ergonomii i niezrównanej wydajności w świecie e-sportu. Model V4 Pro kontynuuje tradycję, wprowadzając ulepszenia, które powstały w efekcie bliskiej współpracy z profesjonalnymi graczami.

Razer prezentuje DeathAdder V4 Pro

Nowa mysz została stworzona z myślą o maksymalnej efektywności, będąc pierwszym urządzeniem wykorzystującym technologię Razer HyperSpeed Wireless Gen-2. To innowacyjne rozwiązanie gwarantuje wyjątkowo stabilne połączenie, zapewniając jednocześnie o 63% wyższą efektywność energetyczną i o 37% niższe opóźnienia w porównaniu do poprzedniej generacji. Dzięki temu mysz oferuje błyskawiczną responsywność do 8000 Hz zarówno w trybie przewodowym, jak i bezprzewodowym. Imponujący czas pracy wynosi do 150 godzin przy częstotliwości 1000 Hz.