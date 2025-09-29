Zaloguj się lub Zarejestruj

Klawiatura mechaniczna Razer BlackWidow V4 X Pokemon Edition taniej o 100 zł

Patrycja Pietrowska
2025/09/29 18:00
0
0

Coś dla miłośników Pokemonów.

W sklepie RTV Euro AGD pojawiła się ciekawa oferta dla entuzjastów Pokemonów. Klawiatura mechaniczna Razer BlackWidow V4 X Pokemon Edition została bowiem przeceniona o 100 zł. Promocja potrwa do 30 września 2025 roku.

Razer BlackWidow V4 X Pokemon Kanto Edition – klawiatura mechaniczna w promocji

Sklep RTV Euro AGD przygotował atrakcyjną ofertę na klawiaturę mechaniczną. Model Razer BlackWidow V4 X Pokemon Edition jest teraz dostępny w cenie 599 zł, co stanowi obniżkę o 100 zł względem poprzedniej ceny. Warto się pospieszyć, gdyż promocja potrwa tylko do 30 września 2025 roku.

Masz dość wytężania wzroku i mylenia przycisków w słabym oświetleniu? Podświetlane klawisze to doskonałe rozwiązanie. Ciesz się komfortowym pisaniem i graniem, nawet w całkowitej ciemności. Wyraźnie widoczne przyciski to większa precyzja, mniej błędów i większy komfort użytkowania. Funkcjonalność i estetyka w jednym.

Klawiatura przewodowa zapewnia stabilne połączenie z komputerem, eliminując ryzyko opóźnień i przerw w działaniu. Zyskaj pewność, że każde naciśnięcie klawisza zostanie zarejestrowane bezbłędnie. To doskonały wybór dla osób, które cenią niezawodne i komfortowe rozwiązania.

Marzysz o klawiaturze, która dotrzyma ci kroku? Klawiatura mechaniczna zapewni niesamowity komfort pisania, nawet podczas długich godzin pracy czy gry. Zapomnij o zmęczeniu dłoni i ciesz się precyzyjnym, płynnym działaniem. To inwestycja na lata – każdy przycisk jest bardzo wytrzymały, dzięki czemu klawiatura posłuży ci przez długi czas.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

