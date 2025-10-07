Nowa liga w Path of Exile zadebiutuje w Halloween. Gracze spodziewają się dużych zmian

Grinding Gear Games ujawniło, kiedy wystartuje nowa liga w Path of Exile. Gracze poznali nie tylko datę premiery, ale również termin prezentacji, podczas której deweloperzy zaprezentują zawartość nadchodzącej aktualizacji.

Path of Exile – aktualizacja 3.27 wystartuje w Halloween

Jak ogłosili twórcy, aktualizacja 3.27 pojawi się 31 października 2025 roku, a jej szczegóły zostaną ujawnione podczas transmisji na żywo zaplanowanej na 23 października. Wtedy poznamy nazwę ligi i jej główne mechaniki.