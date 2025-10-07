Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa liga w Path of Exile zadebiutuje w Halloween. Gracze spodziewają się dużych zmian

Mikołaj Berlik
2025/10/07 18:00
0
0

Ujawniono datę premiery kolejnej aktualizacji do Path of Exile.

Grinding Gear Games ujawniło, kiedy wystartuje nowa liga w Path of Exile. Gracze poznali nie tylko datę premiery, ale również termin prezentacji, podczas której deweloperzy zaprezentują zawartość nadchodzącej aktualizacji.

Path of Exile
Path of Exile

Path of Exile – aktualizacja 3.27 wystartuje w Halloween

Jak ogłosili twórcy, aktualizacja 3.27 pojawi się 31 października 2025 roku, a jej szczegóły zostaną ujawnione podczas transmisji na żywo zaplanowanej na 23 października. Wtedy poznamy nazwę ligi i jej główne mechaniki.

Obecna liga Mercenaries of Trathus dobiegnie końca 27 października – cztery dni przed premierą nowej zawartości. Twórcy zapowiedzieli też, że wraz z jej zakończeniem poinformują, co stanie się z naszymi najemnikami i jak zostaną przeniesieni do standardowej wersji gry.

GramTV przedstawia:

Fani Path of Exile spekulują, że w aktualizacji 3.27 pojawi się system handlu z Path of Exile 2, który w drugiej części został wprowadzony wraz z aktualizacją The Third Edict. Mechanika spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem i znacząco ułatwiła wymianę między graczami. Twórcy już wcześniej sugerowali, że chcą przenieść ten system do pierwszej części, dlatego wielu graczy uznaje jego debiut w PoE 3.27 za niemal pewny.

Path of Exile dostępne jest za darmo na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/3865111

Tagi:

News
aktualizacja
hack'n'slash
hack and slash
Path of Exile
Grinding Gear Games
aktualizacja gry
Mikołaj Berlik
