Nowa liga w Path of Exile coraz bliżej. Tajemniczy teaser Keepers of the Flame robi wrażenie

Fani dopatrują się w teaserze nawiązań do mechaniki Breach.

Grinding Gear Games oficjalnie zapowiedziało nową aktualizację do Path of Exile, zatytułowaną Keepers of the Flame. Krótkie, klimatyczne wideo zdradza nazwę wersji 3.27 i daje pierwsze poszlaki co do tego, czego można się spodziewać po nadchodzącej lidze.

Path of Exile – Keepers of the Flame i powrót do Breach?

Premiera Keepers of the Flame odbędzie się 31 października o 21:00 czasu polskiego, a pełną prezentację nowości zaplanowano na 23 października. Podczas transmisji na żywo twórcy ujawnią szczegóły zawartości, a widzowie będą mogli zdobyć unikalne przedmioty dzięki Twitch Drops.