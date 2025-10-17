Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa liga w Path of Exile coraz bliżej. Tajemniczy teaser Keepers of the Flame robi wrażenie

Mikołaj Berlik
2025/10/17 13:45
0
0

Fani dopatrują się w teaserze nawiązań do mechaniki Breach.

Grinding Gear Games oficjalnie zapowiedziało nową aktualizację do Path of Exile, zatytułowaną Keepers of the Flame. Krótkie, klimatyczne wideo zdradza nazwę wersji 3.27 i daje pierwsze poszlaki co do tego, czego można się spodziewać po nadchodzącej lidze.

Path of Exile
Path of Exile

Path of Exile – Keepers of the Flame i powrót do Breach?

Premiera Keepers of the Flame odbędzie się 31 października o 21:00 czasu polskiego, a pełną prezentację nowości zaplanowano na 23 października. Podczas transmisji na żywo twórcy ujawnią szczegóły zawartości, a widzowie będą mogli zdobyć unikalne przedmioty dzięki Twitch Drops.

Sam teaser nie zdradza wiele, ale jego symbolika – fioletowa kolorystyka i motyw licznych rąk – natychmiast przywiodła graczom na myśl mechanikę Breach. Część społeczności jest przekonana, że nowa aktualizacja w jakiś sposób rozwinie lub odświeży ten motyw.

GramTV przedstawia:

Nie brakuje też spekulacji, że Keepers of the Flame może łączyć wątki z Path of Exile 2. W sequelu również pojawia się Breach i boss Xesht, którego historia mogłaby zostać rozwinięta w nadchodzącej aktualizacji.

Path of Exile dostępne jest za darmo na PC oraz konsolach PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.

Tagi:

News
PC
zwiastun
hack'n'slash
hack and slash
Path of Exile
Grinding Gear Games
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112