Nowa łatka do Mortal Kombat: Legacy Kollection naprawia błędy, ale gracze czekają na coś więcej

Mimo że Mortal Kombat: Legacy Kollection, wydana 30 października 2025 roku, budziła spore nadzieje przed swoim debiutem, po premierze okazało się, że kolekcja klasycznych gier mierzy się z licznymi problemami technicznymi i brakiem podstawowych funkcjonalności. W odpowiedzi na krytykę, Digital Eclipse rozpoczęło wdrażanie poprawek mających na celu usunięcie usterek.

Mortal Kombat: Legacy Kollection otrzyma wyczekiwane funkcje online

W komunikacie towarzyszącym najnowszej aktualizacji, twórcy poinformowali, że nowe opcje gry online pojawią się w „nadchodzących tygodniach”, co oznacza, że gracze muszą uzbroić się w cierpliwość. Przypomnijmy, że Mortal Kombat: Legacy Kollection cierpi między innymi na brak możliwości bezpośredniego wyzwania znajomych czy stworzenia własnego lobby.