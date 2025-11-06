Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa łatka do Mortal Kombat: Legacy Kollection naprawia błędy, ale gracze czekają na coś więcej

Patrycja Pietrowska
2025/11/06 08:00
0
0

Digital Eclipse zapowiada duże zmiany w Mortal Kombat: Legacy Kollection.

Mimo że Mortal Kombat: Legacy Kollection, wydana 30 października 2025 roku, budziła spore nadzieje przed swoim debiutem, po premierze okazało się, że kolekcja klasycznych gier mierzy się z licznymi problemami technicznymi i brakiem podstawowych funkcjonalności. W odpowiedzi na krytykę, Digital Eclipse rozpoczęło wdrażanie poprawek mających na celu usunięcie usterek.

Mortal Kombat: Legacy Kollection
Mortal Kombat: Legacy Kollection

Mortal Kombat: Legacy Kollection otrzyma wyczekiwane funkcje online

W komunikacie towarzyszącym najnowszej aktualizacji, twórcy poinformowali, że nowe opcje gry online pojawią się w „nadchodzących tygodniach”, co oznacza, że gracze muszą uzbroić się w cierpliwość. Przypomnijmy, że Mortal Kombat: Legacy Kollection cierpi między innymi na brak możliwości bezpośredniego wyzwania znajomych czy stworzenia własnego lobby.

GramTV przedstawia:

Najważniejszą nowością ma być Online Arcade, który umożliwi graczom tworzenie zarówno publicznych, jak i prywatnych lobby, pozwalając na wspólne cieszenie się różnymi grami dostępnymi w Legacy Kollection. 4 listopada udostępniona została natomiast najnowsza łatka, skoncentrowana głównie na ogólnej poprawie wydajności gier. Deweloperzy zajęli się między innymi problemami z audio w rozgrywce online czy naprawą opóźnień wejścia na PS4 i PS5.

Przypomnijmy, że Mortal Kombat Legacy Kollection zadebiutowało 30 października 2025 roku. Kolekcja trafiła na Xboxy Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 oraz PC.

Źródło:https://www.thegamer.com/mortal-kombat-legacy-kollection-online-play-features-play-with-friends-patch-coming-weeks/

Tagi:

News
aktualizacja
Mortal Kombat
bijatyka
poprawki
Bijatyki
problemy techniczne
Digital Eclipse
problemy
Mortal Kombat: Legacy Kollection
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112