Nowa kontynuacja Jurassic World przywraca oryginalną postać z Jurassic Park

Choć Henry Wu odgrywał kluczową rolę w wielu częściach serii, jego udział w Teorii Chaosu nie był wcześniej sugerowany. W filmach przedstawiano go jako naukowca, którego wynalazki (w tym Indominus Rex) doprowadziły do katastrofalnych skutków. Tymczasem w serialu powraca jako postać bardziej złożona — wyrzut sumienia i chęć naprawienia wyrządzonych szkód są u niego silniejsze niż kiedykolwiek.

Twórcy ujawniają, że to właśnie Wu — nie Biosyn czy Dodgson — był pierwotnym pomysłodawcą projektu Therapod Axis, który później przekształcił się w program tworzenia dinozaurów-zabójców. Jego zamiary były pierwotnie dobre: chciał stworzyć zwierzęta do akcji ratunkowych. Dopiero później program został wypaczony przez korporację Biosyn.

W 4. sezonie Wu decyduje się pomóc bohaterom, przekazując im kluczowe dane pozwalające zniszczyć projekt Therapod Axis. To odwrócenie roli naukowca, który wcześniej był przyczyną wielu katastrof, ale teraz aktywnie próbuje je zatrzymać. Jego działania współgrają z wydarzeniami z Jurassic World Dominion, gdzie pracował nad wyeliminowaniem plagi szarańczy poprzez genetycznie zmodyfikowane owady.

Powrót doktora Wu okazał się dla wielu fanów kluczowy — jego obecność symbolicznie domyka wątki sięgające aż pierwszego Parku Jurajskiego. Postać łączy bowiem wszystkie generacje tej serii, pojawiając się zarówno w filmach, jak i w animacjach. W filmach z serii Jurassic Park i Jurassic World postać dr. Henry’ego Wu gra B.D. Wong. 4. sezon serialu Jurassic World: Teoria Chaosu emitowany jest na Netflix.