Nowa konsola Xbox nie będzie konsolą? Plotki głoszą, że szykuje się rewolucja

Microsoft pracuje nad nowym urządzeniem, które nie będzie tradycyjną konsolą – a raczej czymś, co zbliża się do mikrokomputera.

Microsoft już jakiś czas temu sugerował, że ma ambitne plany dotyczące rozwoju funkcji grania w chmurze, ale nikt nie przewidywał, że te plany mogą całkowicie zmienić rynek konsol. Choć na razie traktujmy te informacje z pewnym dystansem, plotki wskazują na to, że firma może już wkrótce zaprezentować konsolę, która w zasadzie konsolą nie będzie. Microsoft pracuje nad nowym urządzeniem, które nie będzie tradycyjną konsolą – a raczej czymś, co zbliża się do mikrokomputera.

Nowa konsola Xbox nie będzie konsolą?

Jez Corden, znany dziennikarz branżowy, w podcaście The Xbox Two ujawnił, że Microsoft pracuje nad nowym urządzeniem, które zrewolucjonizuje sposób, w jaki podchodzimy do grania na dużym ekranie. Nie będzie to konsola w klasycznym rozumieniu tego słowa. Zamiast tego, ma to być sprzęt przypominający mikro-PC, działający na systemie Windows, który z łatwością zmieści się pod telewizorem.