Nowa historia z Cyberpunka 2077 zadebiutuje w przyszłym miesiącu. To propozycja dla fanów anime

Dark Horse Comics i CD Projekt Red tym razem przygotowali propozycję dla fanów Cyberpunk: Edgerunners.

Fani Cyberpunka 2077 już wkrótce otrzymają kolejną nową opowieść ze świata Night City. Już za miesiąc zadebiutuje pierwszy tom mangi Cyberpunk: Edgerunners MADNESS, który rozbudowuje uniwersum znane zarówno z gry CD Projekt Red, jak i z wysoko ocenianego serialu animowanego Netflixa. Cyberpunk 2077 – prequel anime Endgerunners zadebiutuje w formie komiksowej już w lutym Premiera zaplanowana jest na 24 lutego tego roku. Za wydanie odpowiada Dark Horse Comics, a całość trafi do sprzedaży w formie obszernego, około dwustustronicowego tomu. MADNESS stanowi prequel anime Cyberpunk: Edgerunners i skupia się na wydarzeniach poprzedzających historię znaną z serialu. Tym razem w centrum narracji znajdują się Rebecca i Pilar, bohaterowie, którzy szybko zdobyli sympatię widzów dzięki swojej charyzmie i bezkompromisowemu stylowi bycia.

Nowa opowieść cofnie czytelników do czasów, gdy rodzeństwo dopiero marzyło o zostaniu edgerunnerami i życiu na własnych zasadach. Historia pokaże ich drogę do świata nielegalnych zleceń, brutalnych realiów Night City oraz decyzji, które zaważyły na ich dalszym losie. Istotną rolę odegra także tajemnicza postać, której pojawienie się uruchamia lawinę wydarzeń i na zawsze zmienia życie Rebeki i Pilara.

Scenariusz przygotował Bartosz Sztybor, jeden z kluczowych twórców serialu animowanego, co dla wielu fanów jest gwarancją spójności z kanonem oraz zachowania charakterystycznego tonu znanego z Edgerunners. Za warstwę graficzną odpowiada Asano, artysta rozpoznawalny między innymi dzięki pracy przy BNA Brand New Animal. Połączenie dynamicznej kreski z mroczną, cyberpunkową stylistyką ma oddać chaos i bezwzględność Night City w pełnej krasie. Cyberpunk: Edgerunners MADNESS został zapowiedziany w czerwcu 2025 roku, a udostępniony wtedy pierwszy rozdział spotkał się z bardzo entuzjastycznym odbiorem społeczności. Lutowa premiera będzie pierwszym kompletnym tomem w planowanej serii, która ma stopniowo rozwijać poboczne wątki i pogłębiać historie bohaterów znanych z animacji. Zamawiając mangę na oficjalnej stronie Dark Horses zapłacimy 53,24 zł bez wliczonych kosztów wysyłki.

