Nowa gra twórców SnowRunner na kolejnym zwiastunie. Twórcy chwalą się ulepszonym systemem fizyki

Przywracaj zdewastowane miejsca do dawnej świetności, wykorzystując sprzęt budowlany, aby przemysł stanął na nogi. Usuwaj gruz, wymieniaj zepsute urządzenia oraz odbudowuj drogi i mosty zniszczone przez kaprysy pogody!

Prowadzisz firmę usuwająca skutki katastrof, która specjalizuje się w przywracaniu zdewastowanych przez katastrofy naturalne miejsc do dawnej świetności. Stoją przed tobą niezliczone zadania, które wykonasz dzięki ciężkiemu sprzętowi, co pomoże lokalnemu przemysłowi stanąć na nogi, w tym usuwanie gruzu, wymiana zepsutych urządzeń, remont dróg i mostów zniszczonych przez złą pogodę, czy wysyłanie konwojów z zasobami do produkcji nowych materiałów budowlanych!