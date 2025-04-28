Nowa gra twórców Little Nightmares na Xbox Partner Preview. Kooperacja w stylu It Takes Two, ale straszniejsza?

Podczas najnowszego Xbox Partner Review zaprezentowano nowe fragmenty z Reanimal — przygodowego horroru stworzonego z myślą o dwóch osobach. Produkcja już na starcie zwróciła uwagę fanów kooperacji, a potwierdzona data premiery tylko wzmocniła zainteresowanie. Reanimal pojawi się 13 lutego 2026 roku na PC oraz konsolach obecnej generacji, oferując zabawę na podzielonym ekranie lub w pełnej kooperacji online.

Reanimal – czym b ędzie wyr ó żniała się kooperacyjna przygod ówka?

Reanimal stawia na ścisłą współpracę dwóch graczy, przypominając pod tym względem hity od Hazelight, takie jak It Takes Two czy A Way Out. Tym razem twórcy proponują jednak znacznie mroczniejsze podejście — historia skupi się na rodzeństwie, które trafia w sam środek przerażających wydarzeń. Zadaniem graczy będzie wspólne unikanie i pokonywanie kreatur, które pojawiają się w kolejnych lokacjach, a elementy horroru mają budować napięcie niemal na każdym kroku.