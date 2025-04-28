Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa gra twórców Little Nightmares na Xbox Partner Preview. Kooperacja w stylu It Takes Two, ale straszniejsza?

Mikołaj Berlik
2025/04/28 10:10
Nowe materiały z Xbox Partner Review pokazują rosnący potencjał kooperacyjnej przygodówki.

Podczas najnowszego Xbox Partner Review zaprezentowano nowe fragmenty z Reanimal — przygodowego horroru stworzonego z myślą o dwóch osobach. Produkcja już na starcie zwróciła uwagę fanów kooperacji, a potwierdzona data premiery tylko wzmocniła zainteresowanie. Reanimal pojawi się 13 lutego 2026 roku na PC oraz konsolach obecnej generacji, oferując zabawę na podzielonym ekranie lub w pełnej kooperacji online.

Reanimal – czym będzie wyróżniała się kooperacyjna przygodówka?

Reanimal stawia na ścisłą współpracę dwóch graczy, przypominając pod tym względem hity od Hazelight, takie jak It Takes Two czy A Way Out. Tym razem twórcy proponują jednak znacznie mroczniejsze podejście — historia skupi się na rodzeństwie, które trafia w sam środek przerażających wydarzeń. Zadaniem graczy będzie wspólne unikanie i pokonywanie kreatur, które pojawiają się w kolejnych lokacjach, a elementy horroru mają budować napięcie niemal na każdym kroku.

Nowe ujęcia z rozgrywki pokazują szeroką gamę sytuacji wymagających współpracy — od ucieczek i sekwencji skradankowych, po działania wymagające precyzyjnej koordynacji. Twórcy podkreślają, że Reanimal ma być doświadczeniem, które w pełni rozwinie skrzydła dopiero w duecie.

Reanimal trafi na PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 oraz PC, oferując pełnoprawną kooperację w ramach całej kampanii fabularnej.

Tagi:

News
Tarsier Studios
zwiastun
Nintendo Switch 2
Xbox Series S
Xbox Series X
PlayStation 5
PC
Reanimal
