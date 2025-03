Nowa gra twórców Disco Elysium zapowiedziana. PROJECT [C4] na pierwszym materiale

ZA/UM znane najbardziej z wydania Disco Elysium właśnie ogłosiło swój nowy projekt. Studio udostępniło w 2019 roku cRPG-a, który spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem - na blisko 99 tysięcy ocen na Steamie aż 93 procent jest pozytywnych. W sieci pojawił się zwiastun nowej gry znanej jako PROJECT [C4].

PROJECT [C4] - pierwsze informacje o grze

Na YouTube możemy obejrzeć minutowy teaser PROJECT [C4], RPG-a będącego nadchodzącą grą studia. Na ten moment nie ujawniono zbyt wielu informacji - na szczegóły musimy poczekać do następnych ogłoszeń. Usłyszeliśmy zapewnienia twórców, że tytuł będzie “kolejną definiującą gatunek grą RPG”. Dodatkowo, jedną z kluczowych mechanik ma być rzut kością, a rozgrywkę wypełnią trudne decyzje mające sprawić, że poczujemy co to znaczy “odnieść porażkę”.