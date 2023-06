Nowa gra twórców Alto’s Adventure będzie o… wypasaniu owiec

Jeśli chociaż trochę w Alto, to wiecie czego spodziewać się na poziomie klimatu. Summerhill mocno opiera się na wiejskiej scenerii, kładąc nacisk na rozwiązywanie łamigłówek we własnym tempie. Grafika nawiązuje do serii Alto i innych wyróżniających się gier indie, takich jak Monument Valley. Nawet inspirowana folkiem ścieżka dźwiękowa, została przygotowana przez Todda Bakera, który skomponował także muzykę do Monument Valley 2.