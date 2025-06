Nowa gra twórców Alana Wake’a z problemami. FBC: Firebreak chłodno przyjęte przez graczy

Studio Remedy Entertainment, znane z takich hitów jak Max Payne, Alan Wake, Control czy Quantum Break, od lat kojarzone jest z wysoką jakością i dopracowaną narracją. Niestety, ich najnowszy projekt, FBC: Firebreak, odbiega jakością od dotychczasowego dorobku studia i wygląda na to, że premiera gry nie poszła zgodnie z planem.

Niezbyt udana premiera FBC: Firebreak

FBC: Firebreak, wydane zaledwie kilkadziesiąt godzin temu, to kooperacyjna strzelanka FPS inspirowana takim tytułem jak choćby Left 4 Dead. Gracze powracają w niej do „Najstarszego Domu” znanego z Control, by wspólnie walczyć z falami przeciwników opanowanych przez siły Hiss. Choć pomysł wydaje się atrakcyjny, odbiór gry jest daleki od entuzjastycznego. Na Steamie tytuł ma obecnie ocenę „Mieszane” (Mixed), a na forach takich jak Reddit pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy.