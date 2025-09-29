Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa gra rogue-lite od SCREEN JUICE może być jedną z największych niespodzianek roku. Zobaczyliśmy zwiastun

Mikołaj Berlik
2025/09/29 14:00
Nadchodzą również testy projektu.

Ubisoft podczas Tokyo Game Show 2025 zaprezentował nowy zwiastun Morbid Metal i ogłosił start nadchodzących testów. Gracze mogą już zapisywać się na nie za pośrednictwem Steama.

Morbid Metal
Morbid Metal

Morbid Metal – dynamiczny rogue-lite od Ubisoftu

Morbid Metal to szybki hack’n’slash typu rogue-lite, w którym bohaterowie potrafią w czasie rzeczywistym zmieniać postacie i łączyć ich umiejętności w efektowne kombinacje. Walka opiera się na płynnym przechodzeniu między bohaterami, a na graczy czekają zarówno starcia z hordami wrogich maszyn, jak i wymagające walki z bossami.

Produkcja przenosi graczy do dystopijnej przyszłości, w której każdy poziom oznacza walkę o przetrwanie. Rozwój postaci, odblokowywanie ulepszeń i ryzyko utraty wszystkiego po śmierci sprawiają, że rozgrywka jest intensywna i satysfakcjonująca.

GramTV przedstawia:

Projekt ma nietypową historię – rozpoczął się jako studenckie demo jednego twórcy, by z czasem przerodzić się w pełnoprawną produkcję studia SCREEN JUICE. Dzięki współpracy z Ubisoftem Morbid Metal ma szansę trafić do szerokiego grona odbiorców i stać się jedną z niespodzianek w katalogu wydawcy.

Morbid Metal zmierza na PC, a testy rozpoczną się wkrótce. Ubisoft nie podał jeszcze dokładnej daty premiery pełnej wersji gry.

News
PC
zwiastun
roguelite
Morbid Metal
Mikołaj Berlik
