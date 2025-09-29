Nowa gra rogue-lite od SCREEN JUICE może być jedną z największych niespodzianek roku. Zobaczyliśmy zwiastun

Ubisoft podczas Tokyo Game Show 2025 zaprezentował nowy zwiastun Morbid Metal i ogłosił start nadchodzących testów. Gracze mogą już zapisywać się na nie za pośrednictwem Steama.

Morbid Metal – dynamiczny rogue-lite od Ubisoftu

Morbid Metal to szybki hack’n’slash typu rogue-lite, w którym bohaterowie potrafią w czasie rzeczywistym zmieniać postacie i łączyć ich umiejętności w efektowne kombinacje. Walka opiera się na płynnym przechodzeniu między bohaterami, a na graczy czekają zarówno starcia z hordami wrogich maszyn, jak i wymagające walki z bossami.