Nowa gra rogue-lite od SCREEN JUICE może być jedną z największych niespodzianek roku. Zobaczyliśmy zwiastun

Ubisoft podczas Tokyo Game Show 2025 zaprezentował nowy zwiastun Morbid Metal i ogłosił start nadchodzących testów. Gracze mogą już zapisywać się na nie za pośrednictwem Steama.
Morbid Metal – dynamiczny rogue-lite od Ubisoftu
Morbid Metal to szybki hack’n’slash typu rogue-lite, w którym bohaterowie potrafią w czasie rzeczywistym zmieniać postacie i łączyć ich umiejętności w efektowne kombinacje. Walka opiera się na płynnym przechodzeniu między bohaterami, a na graczy czekają zarówno starcia z hordami wrogich maszyn, jak i wymagające walki z bossami.
Produkcja przenosi graczy do dystopijnej przyszłości, w której każdy poziom oznacza walkę o przetrwanie. Rozwój postaci, odblokowywanie ulepszeń i ryzyko utraty wszystkiego po śmierci sprawiają, że rozgrywka jest intensywna i satysfakcjonująca.
GramTV przedstawia:
Projekt ma nietypową historię – rozpoczął się jako studenckie demo jednego twórcy, by z czasem przerodzić się w pełnoprawną produkcję studia SCREEN JUICE. Dzięki współpracy z Ubisoftem Morbid Metal ma szansę trafić do szerokiego grona odbiorców i stać się jedną z niespodzianek w katalogu wydawcy.
Morbid Metal zmierza na PC, a testy rozpoczną się wkrótce. Ubisoft nie podał jeszcze dokładnej daty premiery pełnej wersji gry.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!