Jaki sens ma tworzenie gier, które za chwilę się wyłącza? Czas na zmiany

Niektóre produkcje live-service kończą życie niemal tuż po premierze, budząc pytania o sens ich powstawania. Tak było z osławionym Concordem. Tak jest też w przypadku Highguard – tylko kilka dni dzieli nas od wyłączenia serwerów tej gry. W sieci rozgorzała dyskusja nad tym stanem rzeczy. Irytacja miesza się ze zdziwieniem. Nasuwa się jedno pytanie: jak to możliwe, że twórcy nie przewidzieli klęski swojej gry? W wielu komentarzach widać też wyraźny żal, że zamiast zastanowić się nad jakością swojego produktu, obwiniają graczy za brak zainteresowania tytułem.

Gry-usługi, tak jak lootboxy, są w gruncie rzeczy hazardem. Możesz ponieść porażkę 20 razy, ale jeśli choć jedna gra osiągnie poziom taki jak Fortnite, to cały talent stracony po drodze jest tego warty według execów. Także no, to będzie się dalej zdarzać. Tak jak kiedyś każde studio filmowe chciało mieć swoje cinematic universe. Wystarczy, że trafisz z jedną grą i twoja firma jest ustawiona.

Pojawiło się pytanie o zasadność tworzenia gier-usług. Są jednak tacy, którzy stają w obronie tych gier. Nie brakuje tłumaczeń motywowanych finansowo. Saranshobe zauważa:

Kiedy twórcy gier-usług przestaną obwiniać graczy i zaczną patrzeć na samą grę? […] To co mnie zastanawia, to reakcja jaka często pojawia się po takich premierach. Zamiast postawić sobie pytanie czemu gracze przy niej nie zostali, dyskusja schodzi na kwestię obwiniania graczy za to, że nie wspierali gry. A przecież gry-usługi nie odnoszą sukcesu za sam fakt istnienia. Wydanie gry nie wystarczy. Takie projekty żyją i umierają ze względu na zawartość, długoterminowy projekt i to czy gracze będą czuć potrzebę, by do nich wracać.

W dyskusjach przewijają się głosy, że rynek jest jednak nasycony. Wiele nowych tytułów live-service wydaje się kopiować sprawdzone schematy, nie oferując niczego unikalnego. Jeszcze celniejsze spostrzeżenie dotyczy tego, że twórcy najwyraźniej nie są w stanie obiektywnie ocenić własnego dzieła, a decyzje biznesowe przesłaniają kreatywność. Bo w przypadku Concorda i Highguard jest to wręcz ewidentne.

Czy da się temu zaradzić? Najwyraźniej nie do końca. Jak zauważa społeczność graczy, nawet jeśli studio wie, że jego gra nie ma szans, presja rynku i potencjalne zyski wciąż prowadzą do powstawania kolejnych “krótkoterminowych” tytułów. Takich wpadek może więc być w przyszłości więcej. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że przy okazji powstaną też produkcje warte uwagi. A te nietrafione będą lekcją dla branży.