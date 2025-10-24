„Najgorsza gra w historii Japonii” wraca po 30 latach. Hong Kong 97 doczeka się kontynuacji – i znów budzi kontrowersje

To nie żart. Jedna z najbardziej znienawidzonych (a jednocześnie kultowych) gier w historii, Hong Kong 97, doczeka się oficjalnej kontynuacji. Hong Kong 2097 ma zadebiutować w grudniu 2025 roku na Steamie, a za projekt ponownie odpowiada Yoshihisa „Kowloon” Kurosawa, twórca oryginału sprzed 30 lat.

Hong Kong 97 dostanie sequel pt. Hong Kong 2097

Pierwowzór z 1995 roku zyskał sławę jako „najgorsza gra w historii Japonii”. Piracka produkcja na SNES-a, powstała w kilka dni i dystrybuowana na dyskietkach, szokowała absurdalną fabułą: gracz wcielał się w krewnego Bruce’a Lee, który miał zlikwidować 1,2 miliarda Chińczyków i zmierzyć się z gigantyczną, lewitującą głową Deng Xiaopinga.