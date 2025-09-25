Nowa gra od HoYoverse wygląda jak Animal Crossing. Nintendo zareaguje?

HoYoverse nie zwalnia tempa i ogłasza nowy projekt, który mocno różni się od dotychczasowych produkcji studia. Petit Planet to gra dla fanów spokojnych, „przytulnych” doświadczeń, w której zamiast eksplorować rozległe krainy fantasy, będziemy rozwijać własną, maleńką planetę.

Petit Planet – gra jak Animal Crossing, tylko w kosmosie

Zamiast typowej wyspy, gracze zajmą się rozbudową planety i poznawaniem przyjaznych mieszkańców. Do dyspozycji będą również inne światy pełne sekretów oraz galaktyczny bazar, który umożliwi wymianę z innymi graczami.