Nowa gra od HoYoverse wygląda jak Animal Crossing. Nintendo zareaguje?

Mikołaj Berlik
2025/09/25 17:00
Chińscy twórcy Genshin Impact zapowiedzieli Petit Planet – symulator życia przypominający hit Nintendo.

HoYoverse nie zwalnia tempa i ogłasza nowy projekt, który mocno różni się od dotychczasowych produkcji studia. Petit Planet to gra dla fanów spokojnych, „przytulnych” doświadczeń, w której zamiast eksplorować rozległe krainy fantasy, będziemy rozwijać własną, maleńką planetę.

Petit Planet
Petit Planet

Petit Planet – gra jak Animal Crossing, tylko w kosmosie

Zamiast typowej wyspy, gracze zajmą się rozbudową planety i poznawaniem przyjaznych mieszkańców. Do dyspozycji będą również inne światy pełne sekretów oraz galaktyczny bazar, który umożliwi wymianę z innymi graczami.

Już pierwsze materiały z Petit Planet wywołały falę komentarzy w sieci – gracze zwracają uwagę na wyraźne podobieństwa do Animal Crossing i żartują, że Nintendo może nie pozostać obojętne na taką inspirację.

HoYoverse rozpoczęło zapisy do beta-testów, które można zgłaszać przez oficjalną stronę gry lub media społecznościowe studia. Dokładna data rozpoczęcia testów nie została jeszcze podana. Na PC do gry w „Coziness Test” potrzebny będzie procesor Intel Core i5 11. generacji, 16 GB RAM i karta graficzna pokroju GeForce RTX 2060 lub Radeon RX 5600 XT.

Petit Planet zadebiutuje na PC i urządzeniach mobilnych, choć na razie nie ogłoszono daty premiery.

