Nowa gra od Bungie z miesiącem testów. Gracze poznali nowości mimo NDA

Mikołaj Berlik
2025/09/08 13:00
Marathon nadal jest rozwijany, a przecieki z testów potwierdzają zmiany w rozgrywce i nową zawartość.

Marathon, sieciowy „social extraction shooter” od Bungie, miał pierwotnie zadebiutować we wrześniu, ale w czerwcu został opóźniony po problemach z testów alfa. Teraz gra jest sprawdzana w kolejnych zamkniętych playtestach objętych NDA, choć część informacji i tak przedostała się do sieci.

Marathon
Marathon

Marathon – nowy Runner, frakcje i zmiany w UI

Według przecieków w testach Marathon dostępne są wszystkie sześć głównych frakcji, każda z własnym wprowadzeniem fabularnym. Pojawiła się też pełna przebudowa wizualna interfejsu oraz ekranów menu. Największe emocje budzi nowy Runner – Icon – którego mechanika ma przypominać Pathfindera z Apex Legends. Postać korzysta z drona, zdolnego do automatycznego grabienia wrogów.

W testach pojawiły się również świeże mapy, w tym środowisko z opadającymi iskrami oraz lokacja osadzona na statku kosmicznym UESC Marathon. To pierwsze takie miejsce udostępnione graczom w serii testów.

Choć Bungie szybko reaguje na wycieki, usuwając treści za pomocą zgłoszeń DMCA, szczegóły i tak rozchodzą się po sieci. Co więcej, najnowsze testy mają potrwać miesiąc, a uczestnicy zostali zobowiązani do codziennej godziny rozgrywki. W zamian mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 500 dolarów.

Źródło:https://insider-gaming.com/marathon-leaks-reveal-details-nda-playtest/

Tagi:

News
PC
Bungie
test
testy
Marathon
