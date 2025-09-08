Nowa gra od Bungie z miesiącem testów. Gracze poznali nowości mimo NDA

Marathon nadal jest rozwijany, a przecieki z testów potwierdzają zmiany w rozgrywce i nową zawartość.

Marathon, sieciowy „social extraction shooter” od Bungie, miał pierwotnie zadebiutować we wrześniu, ale w czerwcu został opóźniony po problemach z testów alfa. Teraz gra jest sprawdzana w kolejnych zamkniętych playtestach objętych NDA, choć część informacji i tak przedostała się do sieci.

Marathon – nowy Runner, frakcje i zmiany w UI

Według przecieków w testach Marathon dostępne są wszystkie sześć głównych frakcji, każda z własnym wprowadzeniem fabularnym. Pojawiła się też pełna przebudowa wizualna interfejsu oraz ekranów menu. Największe emocje budzi nowy Runner – Icon – którego mechanika ma przypominać Pathfindera z Apex Legends. Postać korzysta z drona, zdolnego do automatycznego grabienia wrogów.