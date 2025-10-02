Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa gra Marvela w stylu retro ma darmowe demo. Wypróbuj Marvel Cosmic Invasion na Steam

Mikołaj Berlik
2025/10/02 10:45
0
0

Tytuł jest dostępny do sprawdzenia przez ograniczony czas.

Na Steam pojawiło się darmowe demo Marvel Cosmic Invasion, najnowszej gry tworzonej przez Dotemu i Tribute Games. Tytuł w stylu retro beat ’em up pozwala wcielić się w kultowych bohaterów Marvela i rozgrywać widowiskowe walki w kooperacji. Demo dostępne jest przez ograniczony czas, co czyni je świetną okazją, by sprawdzić nadchodzącą produkcję przed premierą.

Marvel Cosmic Invasion
Marvel Cosmic Invasion

Marvel Cosmic Invasion – darmowe demo z dziewięcioma bohaterami

Wersja demonstracyjna będzie dostępna tylko do 20 października i obejmuje dwa poziomy: Nowy Jork oraz Helicarrier. Gracze mogą wypróbować lokalny i sieciowy tryb współpracy, a do dyspozycji oddano dziewięć postaci z obszernego rosteru. W demie znajdziemy She-Hulk, Rocket Raccoona, Venoma, Phylę-Vell, Spider-Mana, Storm, Wolverina, Novę i Kapitana Amerykę.

Choć dokładna data premiery nie została ujawniona, twórcy zapewniają, że gra trafi na rynek jeszcze w 2025 roku. Oczekiwania wobec Marvel Cosmic Invasion są wysokie – Dotemu odpowiadało wcześniej m.in. za Streets of Rage 4, a Tribute Games za Ninja Gaiden: Ragebound. Darmowe demo ma pomóc graczom podjąć decyzję, czy to kolejny hit w stylu klasycznych automatów.

GramTV przedstawia:

Marvel Cosmic Invasion zadebiutuje na PC, a docelowo także na konsolach. Dzięki połączeniu retro stylistyki z superbohaterami Marvela może być jedną z najciekawszych arcade’owych premier roku.

Źródło:https://insider-gaming.com/marvel-cosmic-invasion-free-steam-demo-2025/

Mikołaj Berlik
