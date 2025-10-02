Nowa gra Marvela w stylu retro ma darmowe demo. Wypróbuj Marvel Cosmic Invasion na Steam

Na Steam pojawiło się darmowe demo Marvel Cosmic Invasion, najnowszej gry tworzonej przez Dotemu i Tribute Games. Tytuł w stylu retro beat ’em up pozwala wcielić się w kultowych bohaterów Marvela i rozgrywać widowiskowe walki w kooperacji. Demo dostępne jest przez ograniczony czas, co czyni je świetną okazją, by sprawdzić nadchodzącą produkcję przed premierą.

Marvel Cosmic Invasion – darmowe demo z dziewięcioma bohaterami

Wersja demonstracyjna będzie dostępna tylko do 20 października i obejmuje dwa poziomy: Nowy Jork oraz Helicarrier. Gracze mogą wypróbować lokalny i sieciowy tryb współpracy, a do dyspozycji oddano dziewięć postaci z obszernego rosteru. W demie znajdziemy She-Hulk, Rocket Raccoona, Venoma, Phylę-Vell, Spider-Mana, Storm, Wolverina, Novę i Kapitana Amerykę.