Nowa gra Koei Tecmo ze wsparciem rządu Japonii. Projekt FUJI ma być globalnym hitem

Gier uderzających w klimaty azjatyckie nigdy dość. Szczególnie, gdy na papierze dany tytuł wygląda interesująco.
A tak zaiste jest w przypadku nowego projektu Koei Tecmo. Ten liczyć może nawet na rządowe wsparcie.
Nowy intrygujący projekt ze wsparciem japońskiego rządu
O całej sprawie informuje serwis Automaton. Jak podaje, nowa gra Koei Tecmo, zatytułowana roboczo FUJI, znalazła się na liście projektów wybranych przez japońskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu. Teraz “laureaci” będą mogli liczyć na wsparcie w ramach inicjatywy IP360, czyli rządowego programu działającego od marca 2026 roku. Jego celem jest wspieranie podmiotów w tworzeniu nowych IP poprzez środki masowego przekazu związane z kulturą, a więc mangę, anime oraz właśnie gry wideo. Wszystko w związku z promocją lokalnego folkloru. Uczestnicy IP360 mogą liczyć na wsparcie w pracach rozwojowych oraz w przypadku światowej dystrybucji.
O samym FUJI wiadomo na razie niewiele. Niemniej opis rzeczonej gry na stronie ministerstwa brzmi:
Wykorzystując bogate doświadczenie Koei Tecmo Games w tworzeniu gier akcji oraz unikalną, orientalną estetykę, firma wyprodukuje tytuł oparty na całkowicie nowej marce. Celem projektu jest stworzenie globalnego hitu, który zapoczątkuje szeroką ekspansję tego IP na innych polach.
GramTV przedstawia:
Skoro mowa o orientalnej estetyce, to trudno nie przywoływać takich pozycji, jak Dynasty Warriors, Wo Long czy Rise of the Ronin, a więc gry studiów wewnętrznych, które były przez Koei Tecmo wydawane. W tym wypadku jednak firma Jokohamy wcale nie musi podążyć w kierunku walk na miecze czy też uderzania w soulslike’owe klimaty. Pozostaje też pytanie, czy za nazwą roboczą FUJI kryje się coś więcej – z jednej strony może to wszak być nawiązanie do największego szczytu Japonii, ale z drugiej również uderzenie w starsze znaczenie tego słowa, oznaczające nieśmiertelność.
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