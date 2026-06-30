Nowa gra Koei Tecmo ze wsparciem rządu Japonii. Projekt FUJI ma być globalnym hitem

A tak zaiste jest w przypadku nowego projektu Koei Tecmo. Ten liczyć może nawet na rządowe wsparcie.

Nowy intrygujący projekt ze wsparciem japońskiego rządu

O całej sprawie informuje serwis Automaton. Jak podaje, nowa gra Koei Tecmo, zatytułowana roboczo FUJI, znalazła się na liście projektów wybranych przez japońskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu. Teraz “laureaci” będą mogli liczyć na wsparcie w ramach inicjatywy IP360, czyli rządowego programu działającego od marca 2026 roku. Jego celem jest wspieranie podmiotów w tworzeniu nowych IP poprzez środki masowego przekazu związane z kulturą, a więc mangę, anime oraz właśnie gry wideo. Wszystko w związku z promocją lokalnego folkloru. Uczestnicy IP360 mogą liczyć na wsparcie w pracach rozwojowych oraz w przypadku światowej dystrybucji.