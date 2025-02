Nowa gra już dostępna w w Xbox Game Pass. Strategia zebrała 90 procent pozytywnych ocen na Steamie

Przez ostatni czas osoby korzystające z Xbox Game Pass otrzymywały gry przedstawione przez korporację na początku lutego. Firma postanowiła podzielić się tytułami w większości dostępnymi dla abonentów standardowej wersji usługi. Zgodnie z zapowiedziami, dzisiaj pojawił się kolejny tytuł zarówno w Xbox Game Pass Ultimate, jak i Xbox Game Pass Standard.

Kingdom Two Crowns - informacje o grze

W sklepie Microsoftu posiadacze subskrypcji mogą już pobrać Kingdom Two Crowns. Jest to minimalistyczna strategia z elementami RPG od noio oraz Raw Fury Games. Tytuł został wydany w 2018 roku i jest dostępny na PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch oraz urządzeniach mobilnych. Warto dodać, że przy tworzeniu projektu twórcy wzorowali się zarówno na Kingdom, jak i pierwowzorze, jakim okazała się darmowa gra przeglądarkowa.