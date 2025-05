Nowa gra jeszcze dziś w Xbox Game Pass. Dwie następne produkcje również zmierzają do standardowego abonamentu

Biblioteka Xbox Game Pass powiększy się o nowe tytuły. Już dziś subskrybenci EA Play z aktywnym Game Passem mogą zagrać w Tales of Kenzera: ZAU, a do podstawowego wariantu usługi trafili również Creatures of Ava i S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla.

Tales of Kenzera: ZAU dostępne w Xbox Game Pass

Tales of Kenzera: ZAU, platformówka metroidvania od studia Surgent i EA Originals pozwala wcielić się w młodego szamana Zau, który przemierza mistyczny świat inspirowany afrykańską kulturą, by wskrzesić ojca. Gra zebrała na Steamie tylko nieco ponad 700 opinii, lecz 82 procent z nich okazały się pozytywne. Tytuł pojawi się na konsolach, PC oraz w chmurze.