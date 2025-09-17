Nowa gra byłego dewelopera Blizzarda jest jak potwór Frankensteina. Znajdą tu coś dla siebie fani Diablo, Dark Souls i battle royale

Bonfire Studios zaprezentowało pierwszy zwiastun swojej debiutanckiej gry.

W czasach, gdy gatunek battle royale wydaje się już dawno wyeksploatowany, niewiele nowych produkcji jest w stanie wzbudzić prawdziwe zainteresowanie. Jednak Arkheron, debiutancka gra zespołu Bonfire Studios założonego przez byłego dyrektora kreatywnego Blizzarda Roba Pardo, ma szansę wstrząsnąć skostniałą formułą i zaproponować coś, czego gracze jeszcze nie widzieli. Twórcy przekonują, że ich projekt nie jest kolejnym klonem popularnych gier, lecz śmiałym eksperymentem, który splata wątki z trzech zupełnie różnych światów, czyli progresję rodem z Diablo, walkę inspirowaną Dark Souls oraz rywalizację PvP znaną z PUBG. Arkheron – były deweloper Blizzarda chce zrewolucjonizować gatunek battle royale Akcja gry toczy się w mrocznej, surrealistycznej rzeczywistości przypominającej czyściec. Zespoły graczy wcielają się w dusze, które straciły pamięć i pragną odzyskać swoje dawne „ja”. Aby tego dokonać, muszą wspinać się po tajemniczej, nieustannie zmieniającej się wieży zbudowanej z fragmentów wspomnień zmarłych. Każde piętro staje się areną zmagań, a zanim ulegnie zniszczeniu, drużyny walczą o to, by wspiąć się wyżej, aż pozostanie tylko jeden zespół na samym szczycie.

Na pierwszy rzut oka gra może kojarzyć się z klasycznym action-RPG w stylu Diablo, głównie ze względu na widok izometryczny i piekielne krajobrazy. Jednak system sterowania znacząco odbiega od znanych wzorców. Zamiast tradycyjnego klikania myszką w celu poruszania się, gracze korzystają z tzw. „izometrycznego wolnego celowania”, które przypomina hybrydę strzelanki z perspektywy trzeciej osoby i klasycznego widoku z góry. Kamera jest przybliżona do postaci, ograniczając pole widzenia i zmuszając do większej czujności. Jednym z filarów rozgrywki jest system ekwipunku. Podczas rozgrywki gracze zdobywają przedmioty nawiedzone wspomnieniami zmarłych i tworzą z nich własne konfiguracje umiejętności. Dwa sloty na broń determinują styl walki – potężny dwuręczny topór może pozwolić na przeskakiwanie murów, a ciężki buzdygan generuje fale mrożącej energii. Dodatkowe miejsca na amulety i korony zapewniają wsparcie taktyczne: mogą tworzyć bariery blokujące pociski przeciwników lub czasowo czynić użytkownika nieśmiertelnym, kończąc efekt wybuchem wysysającym życie z pobliskich wrogów.

Co więcej, każdy przedmiot należy do konkretnego zestawu tematycznego. Zebranie dwóch elementów zapewnia bonus do zdolności, natomiast komplet czterech pozwala przeistoczyć się w tzw. Eternal, postać, która odzyskała swoje wspomnienia i zyskuje unikatowe moce. Według twórców ten system nie tylko umożliwia tworzenie zróżnicowanych konfiguracji, ale również pozwala na okresową rotację dostępnych Eternal, co ma ułatwić balansowanie rozgrywki i rozbudowę świata przedstawionego. Pierwsze publiczne testy alfa wystartują w dniach 19-21 września i będą dostępne codziennie od godziny 20:00 do 8:00 czasu polskiego. Chętni mogą już teraz zapisać się do udziału poprzez kartę gry na Steamie.

