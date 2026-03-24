Nowa funkcja w Horizonie obniży koszty dla graczy

Użytkownicy PlayStation 5 z pewnością zauważyli, że Horizon Forbidden West otrzymało niespodziewanie nową zawartość. Dlaczego niespodziewanie?

Mowa wszak o produkcji już 4-letniej. Co zatem dołożyli nam deweloperzy z Guerrilla Games? Oszczędność prądu z Horizon Forbidden West Horizon Forbidden West w wersji 1.30 zyskało wsparcie dla ważnej funkcji. Ważnej z punktu widzenia zasobności portfeli graczy i ponoszonych przez nich kosztów. Mowa tutaj o Power Saver Settings, dzięki któremu produkcja Guerrilla Games będzie zużywać mniej energii, chociaż oczywiście odbędzie się to kosztem jakości wyświetlanego obrazu. Co ciekawe, to jedna nowość dodana wraz z nową łatką. Żadnych innych zmian w Forbidden West nie zaobserwowano, aczkolwiek sam fakt, że od teraz poprowadzenie Aloy przez postapokaliptyczny świat wypełniony mechanicznymi stworzeniami wiązać się będzie z mniejszym kosztem prądu, jest warto odnotowania.

Wypuszczamy dziś niewielką łatkę do Horizon Forbidden West. Patch 1.30 dodaje wsparcie dla ustawień oszczędzania energii na PlayStation 5. Jest to nowa opcja, która po włączeniu może zmniejszyć zużycie prądu poprzez ograniczenie wydajności we wspieranych grach – napisali przedstawiciele Guerrilla.

Power Saver Settings zostało dodane do PlayStation 5 w ramach dużej aktualizacji systemu, która pojawiła się 17 września 2025 roku. Funkcja ta pozwala na zmniejszenie zużycia energii podczas rozgrywki, aczkolwiek wiąże się to też z nieco niższą wydajnością. Po uruchomieniu Power Saver konsola skaluje np. liczbę klatek lub rozdzielczość, aby pobierać mniej prądu. Niemniej warto mieć na uwadze, że nie każda gra obsługuje tę funkcję, co zresztą widać na przykładzie Horizon Forbidden West, które zyskało taką możliwość dopiero teraz. Jest też długa lista produkcji, w których, mimo upływu czasu, deweloperzy nie zdecydowali się dotychczas na wydanie tego typu łatki.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

