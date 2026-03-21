Nowa funkcja Switcha 2 pożera baterię. Nawet 25% mniej czasu gry

Według doświadczeń osób, które testowały już Handheld Mode Boost, uruchomienie tej funkcji skraca czas działania baterii o około 25%. Dla przykładu – jeden z użytkowników uruchomił na konsoli DOOM z 2019 roku i bez boosta mógł grać w tytuł od id Software przez 5 godzin i 5 minut. Z kolei już po włączeniu boosta ogniowy wytrzymało tylko 3 godziny i 43 minuty. Oczywiście trudno być tutaj zaskoczonym szybszym spożytkowaniem energii, bo przecież różnica między 720p a 1080p jest kolosalna. Niemniej warto mieć to na uwadze, gdy np. planujemy dłuższe granie bez dostępu do gniazdka pozwalającego na podładowanie baterii.

Handheld Mode Boost po uruchomieniu powoduje, że konsola w trybie przenośnym zaczyna działać z wydajnością zbliżoną do tej w trybie TV. Poza większym drenażem baterii wiąże się to też z kilkoma innymi niedogodnościami. Przede wszystkim przestaje działać ekran dotykowy, podczas gdy podpięte do sprzętu kontrolery Joy-Con 2 rozpoznawane są jako Pro Controller. Dlatego też, przed połączeniem jakichkolwiek innych kontrolerów, musimy najpierw wypiąć joy-cony, by wszystko działało prawidłowo. Na koniec trzeba też przypomnieć, że Handheld Mode Boost działa jedynie na produkcje z pierwszego Switcha i nie wpływa na wygląd tytułów z NS2.