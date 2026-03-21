Nowa funkcja Switcha 2 pożera baterię. Nawet 25% mniej czasu gry

Już wtedy japoński gigant informował, że działanie Handheld Mode Boost wpłynie na czas pracy baterii. Pytanie jednak, o jakiej skali mowa?
O 25% krótsza gra z włączonym Handheld Mode Boost
Na początek wyjaśnijmy, o co chodzi z Handheld Mode Boost. Funkcja ta poniekąd oszukuje konsolę, która, chociaż trzymamy ją w rękach, będzie zachowywała się tak, jakby była umieszczona w docku. To wymusi generowanie lepszych obrazów, co ma wpłynąć na produkcje wydane pierwotnie jedynie na pierwsze Nintendo Switch. Te bowiem na NS były ograniczone do rozdzielczości jedynie 720p, tymczasem Switch 2 wyposażony jest w ekran 1080p. Dotychczas więc gry te nie wykorzystywały pełni potencjału wydanej w tamtym roku konsoli i dopiero HMB to zmieniło. Ale za jaką cenę?
