Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa funkcja Switcha 2 pożera baterię. Nawet 25% mniej czasu gry

Maciej Petryszyn
2026/03/21 11:40
0
0

Niedawno Nintendo dołożyło do Switcha 2 zupełnie nową funkcję. Funkcję, której celem była poprawa wrażeni wizualnych w kwestii gier z poprzedniej generacji NS.

Już wtedy japoński gigant informował, że działanie Handheld Mode Boost wpłynie na czas pracy baterii. Pytanie jednak, o jakiej skali mowa?

O 25% krótsza gra z włączonym Handheld Mode Boost

Na początek wyjaśnijmy, o co chodzi z Handheld Mode Boost. Funkcja ta poniekąd oszukuje konsolę, która, chociaż trzymamy ją w rękach, będzie zachowywała się tak, jakby była umieszczona w docku. To wymusi generowanie lepszych obrazów, co ma wpłynąć na produkcje wydane pierwotnie jedynie na pierwsze Nintendo Switch. Te bowiem na NS były ograniczone do rozdzielczości jedynie 720p, tymczasem Switch 2 wyposażony jest w ekran 1080p. Dotychczas więc gry te nie wykorzystywały pełni potencjału wydanej w tamtym roku konsoli i dopiero HMB to zmieniło. Ale za jaką cenę?

GramTV przedstawia:

Według doświadczeń osób, które testowały już Handheld Mode Boost, uruchomienie tej funkcji skraca czas działania baterii o około 25%. Dla przykładu – jeden z użytkowników uruchomił na konsoli DOOM z 2019 roku i bez boosta mógł grać w tytuł od id Software przez 5 godzin i 5 minut. Z kolei już po włączeniu boosta ogniowy wytrzymało tylko 3 godziny i 43 minuty. Oczywiście trudno być tutaj zaskoczonym szybszym spożytkowaniem energii, bo przecież różnica między 720p a 1080p jest kolosalna. Niemniej warto mieć to na uwadze, gdy np. planujemy dłuższe granie bez dostępu do gniazdka pozwalającego na podładowanie baterii.

Handheld Mode Boost po uruchomieniu powoduje, że konsola w trybie przenośnym zaczyna działać z wydajnością zbliżoną do tej w trybie TV. Poza większym drenażem baterii wiąże się to też z kilkoma innymi niedogodnościami. Przede wszystkim przestaje działać ekran dotykowy, podczas gdy podpięte do sprzętu kontrolery Joy-Con 2 rozpoznawane są jako Pro Controller. Dlatego też, przed połączeniem jakichkolwiek innych kontrolerów, musimy najpierw wypiąć joy-cony, by wszystko działało prawidłowo. Na koniec trzeba też przypomnieć, że Handheld Mode Boost działa jedynie na produkcje z pierwszego Switcha i nie wpływa na wygląd tytułów z NS2.

Źródło:https://www.tweaktown.com/news/110575/nintendos-latest-switch-2-system-update-can-reduce-battery-life-by-25-percent/index.html

Tagi:

Tech
Nintendo
czas gry
handheld
bateria
problemy techniczne
problemy
technika
Switch 2
Nintendo Switch 2
Handheld Mode Boost
nowa func
Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112