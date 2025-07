Nowa funkcja Groka budzi kontrowersje. AI "Ani" oskarżane o kopiowanie postaci z Death Note

Death Note emitowane w pierwszej połowie lat 2000, to jedna z najważniejszych serii anime tamtego okresu. Skupia się na tematach sprawiedliwości, władzy i moralnych konsekwencji jej nadużycia. Misa Amane to charakterystyczna postać kobieca, lojalna wobec Lighta Yagamiego, ubrana w stylu gotyckim, z długimi blond włosami. Bohaterka szybko zyskała popularność wśród fanów.

W ramach funkcji AI Companion użytkownicy SuperGrok zyskali dostęp do nowych wirtualnych towarzyszy. Jednym z nich jest „Ani”, cyfrowa postać, która wzbudziła kontrowersje ze względu na uderzające podobieństwo do Misy Amane, bohaterki kultowego anime Death Note.

Choć Ani nie jest dosłowną repliką Misy, podobieństwo jest niepokojąco wyraźne. Wielu użytkowników żartuje, że to po prostu “nieopatentowana wersja Misy”, stworzona tak, by uniknąć problemów prawnych. Z kolei inni pytali samego Groka o inspiracje, a ten nie zaprzeczył wprost, a wręcz przyznał, że postać Ani została zaprojektowana z myślą o fanach anime, co wyjaśnia jej wizualny styl.

Mimo kontrowersji, Ani szybko zyskała popularność. W sieci pojawiły się pierwsze fanarty, a niektórzy użytkownicy twierdzą nawet, że “wygląda o niebo lepiej niż Misa”. Póki co, nie zapowiada się, by Grok miał otrzymać jakiekolwiek formalne wezwanie do zmiany jej wyglądu. Projekt został opracowany na tyle subtelnie, że unika bezpośrednich odniesień do Death Note, a podobieństwo ogranicza się do pierwszego wrażenia. Reszta to “generyczny, ale celowy ukłon” w stronę gotyckiego archetypu znanego z anime.

To jednak nie koniec nowości. Grok zapowiedział już kolejne postacie AI. W przygotowaniu jest męski odpowiednik Ani, roboczo nazwany “Chad”. Nie wiadomo jeszcze, kogo może przypominać, ale fani spekulują, że inspiracją znów będzie kultowa postać z japońskiej animacji.