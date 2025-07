Nowa era w Sea of Thieves. Gracze doczekają się prywatnych, płatnych serwerów

Płatne serwery zaoferują graczom także nowe narzędzia, w tym kamerę kinową, wykorzystywaną do oficjalnych zwiastunów gry. Równolegle z ogłoszeniem Custom Seas, Rare zapowiedziało modyfikację modelu sezonowego Sea of Thieves.

Custom Servers umożliwią graczom pełne dostosowanie świata gry. Dostępne będą przełączniki, komendy i opcje umożliwiające m.in. generowanie wrogów lub łupów na żądanie, wyłączanie AI, a także dostosowanie środowiska do własnych potrzeb. – czytamy na oficjalnej stronie gry.

Wiemy, że sercem Sea of Thieves są historie tworzone przez graczy. Dlatego przez ostatni rok pracowaliśmy nad nowym zestawem narzędzi do serwerów prywatnych, które zadebiutują na początku 2026 roku w formie subskrypcji.

Począwszy od Sezonu 17, każdy trzymiesięczny sezon zostanie podzielony na trzy odrębne cele. Pierwszy miesiąc będzie koncentrował się na „ożywieniu rozgrywki w piaskownicy”. Drugi miesiąc poświęcony będzie wydarzeniom na żywo, a trzeci skupi się na zaangażowaniu społeczności.

Zmienia się również sposób prezentacji zawartości sezonowej. Chcemy, by przez całe trzy miesiące trwania sezonu gracze mieli coś nowego do odkrycia. W przeszłości większość treści pojawiała się na starcie – teraz chcemy to zmienić:

Miesiąc 1: nowe funkcje sandboxowe i fundamenty fabularne,

Miesiąc 2: duże wydarzenie na żywo, wzbogacone o elementy lore,

Miesiąc 3: moment mobilizacji graczy – powrót i odświeżenie zawartości sandboxowej.

Do tego wprowadzimy stałe wydarzenia: Community Weekend w pierwszym miesiącu sezonu oraz Gold & Glory w ostatnim, by dać graczom szansę nadrobić zaległości.