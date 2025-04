Nowa ekranizacja Stephena Kinga faworytem do wygrania Oscara? Zwiastun Życia Chucka

Życie Chucka to jeden z największych fenomenów ubiegłorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Produkcja zdobyła pierwsze miejsce w głosowaniu publiczności, co w teorii powinno otworzyć drzwi do wyścigu oscarowego. Tak się jednak nie stało i dystrybutor NEON postanowił przenieść film na tegoroczny sezon nagród. Chociaż do jego startu pozostało jeszcze kilka miesięcy, to Życie Chucka już wkrótce zadebiutuje w amerykańskich kinach. Najnowsza propozycja od Mike’a Flanagana, reżysera Doktora Sen oraz seriali Nawiedzony dom na wzgórzu, Nocna msza i Zagłada domu Usherów adaptuje jedno z opowiadań z książki Jest krew… napisanej przez Stephena Kinga i wydanej w 2020 roku. Teraz Życie Chucka otrzymało nowy zwiastun, który prezentuje Toma Hiddlestona jako tytułowego bohatera. Najnowszy materiał zobaczycie poniżej.

Życie Chucka – nowy zwiastun oscarowego faworyta