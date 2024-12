Avengers zmierzą się z najgroźniejszymi przeciwnikami. W Doomsday czeka ich wielkie wyzwanie

Do sieci trafiły nowe szczegóły Avengers: Doomsday, który to pomysł na film znacząco zmienił się od czasu anulowanego Avengers: The Kang Dynasty. Początkowo planowano, że grupa superbohaterów będzie rywalizować z różnymi wariantami Kanga Zdobywcy. Skoro jednak Kanga nie ma już w MCU, to nowym głównym antagonistą został Doktor Doom. Okazuje się, że wykorzysta on swoje moce, aby Avengersi stanęli naprzeciwko najgroźniejszym przeciwnikom, z jakim przyszło im się zmierzyć – samym sobą.

Avengers: Doomsday – z kim będą walczyć superbohaterowie?

Jak podał scooper MyTimeToShineHello w Avengers: Doomsday tytułowa grupa bohaterów będzie walczyć ze złymi wersjami samych siebie. Informator nie ujawnił jednak, co to dokładnie oznacza i czy zobaczymy walkę Spider-Mana ze złym Spider-Manem, czy też może Peter Parker będzie miał okazję walczyć ze złym wariantem innego bohatera, np. Kapitan Marvel.