Nowa darmowa gra w Epic Games Store. Otrzymaliśmy kolejny prezent (Aktualizacja)

Aktualizacja: Clone in the Danger Zone jest już dostępne do pobrania za darmo w Epic Games Store. Przypominamy o grze niespodziance, która również pojawiła się dzisiaj za darmo. Następną darmową grą będzie Prop Sumo – oferta ruszy 9 kwietnia.



Oryginalna wiadomość: W Epic Games Store rusza kolejna oferta z darmowymi grami. Mamy już następny czwartek, więc jest to oczywiście czas na nową porcję prezentów. Tym razem jest to Clone Drone in the Danger Zone, czyli dynamiczna gra akcji od studia Doborog Games, która zadebiutowała w 2021 roku. To produkcja wyróżniająca się przede wszystkim widowiskowymi starciami robotów, w której kluczową rolę odgrywa fizyka zniszczeń i precyzyjne cięcia przeciwników. Gra dostępna będzie do odebrania już dzisiaj od godziny 17:00 czasu polskiego.

„Clone Drone in the Danger Zone” to gra typu „slice-em-up” z robotami w stylu voxel, w której każda część twojego ciała może zostać odcięta. Po przeniesieniu twojego umysłu do robota-gladiatora musisz przetrwać złowrogie próby na arenie.

GRATULACJE, CZŁOWIEKU!

Przepraszamy za krótką agonię podczas pobierania twojego umysłu. Ale teraz twoje wzorce myślowe są bezpiecznie zamknięte w tym eleganckim, lśniącym robocie!

Z MIECZEM LASEROWYM.

PRZETRWAJ, A BYĆ MOŻE ZDOBĘDZIESZ ULEPSZENIA.

POWODZENIA NA ARENIE.

Mamy nadzieję, że wytrzymasz dłużej niż poprzednia osoba...